Пользователи форума объяснили женщине, почему рассказ ее мужа прямо указывает на измену.

Многим людям может быть неприятной мысль, что у жены (мужа) на работе есть так называемый "рабочий муж" (или соответственно – жена), ведь это питательная почва для супружеской измены.

Если вы еще не слышали о понятии "рабочая жена" или "рабочий муж", возможно, вы жили под скалой, ведь социальные сети до отказа заполнены видео и постами, в которых рассказывается об этом понятии. Проще говоря, ваш рабочий муж/жена - ваш коллега противоположного пола, с которым у вас самые близкие отношения. По большей части эти отношения никогда не выходят за рамки легкого флирта и остаются чисто платоническими.

Хоть это и неприятно, но в принципе можно смириться с тем, что у вашего мужа/жены есть такая "рабочая жена/муж", ведь такие отношения продолжаются "с девяти до восемнадцати" в совсем не романтической обстановке офиса, или производственного предприятия. Однако смириться будет значительно труднее, если вдруг эту "рабочую пару" отправляют вдвоем в совместную командировку.

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Именно такую историю рассказала на Reddit женщина, узнав, что ее муж во время рабочей поездки будет жить в одном номере отеля со своей близкой коллегой.

"Мой муж много путешествует по работе, и недавно я узнала, что одна из его коллег называет себя его "работающей женой". Мой муж рассказал мне об этом, сказав, как ему было не очень удобно из-за этого. Хотя я знаю, что могу ему доверять, у меня закипает кровь, зная, что на его рабочем месте есть женщина, которая точно знает, что у него есть жена, и называет себя его "рабочей женой", – говорится в сообщении на форуме.

По словам женщины, несмотря на доверие к мужу, ей стало очень некомфортно, когда он сообщил ей, что будет делить номер отеля со своей "рабочей женой".

"Я отпустила его. Я чувствую, что мне не стоит ревновать, это такая глупость ревновать", – пишет женщина.

Однако в комментариях к посту люди отметили, что ситуация выглядит несколько подозрительно. "Здесь кто-то лжет. В цивилизованном мире нет ни одной компании, которая бы требовала, чтобы двое сотрудников противоположного пола делили один гостиничный номер", – отметил один из комментаторов, напомнив, что за такое работодателю сразу бы прилетела жалоба относительно сексуальных домогательств.

Другой комментатор согласился с тем, что муж автора вполне может быть нечестным. "Он изменяет. Ни одна компания не будет заставлять мужчину и женщину находиться в одном номере отеля. Это крайне неуместно", - написал он.

Прочитав такие комментарии, женщина отредактировала первоначальный пост, добавив в него новый абзац:

"Поскольку я действительно узнала, что мой муж может мне изменять, меня не будет некоторое время. Просто расслаблюсь немного, прежде чем он вернется, и попробую все обработать. Я обновлю [этот пост], когда смогу", – написала она.

Другие истории о супружеской измене

Как писал УНИАН, женщина узнала о "двойной жизни" мужа и обалдела, когда поняла, кто его любовница. Теперь она не знает, кого ненавидеть больше - мужа или ту, на кого он ее променял.

Также мы рассказывали, что женщина узнала об изменах своего жениха накануне свадьбы и решила его проучить. Когда все гости собрались, чтобы послушать их свадебные обеты, она выложила все карты на стол.

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