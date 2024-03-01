Если накипь вообще не очищать, она может стать причиной образования плесени и других вредных бактерий, наносящих вред здоровью, а также негативно влияющих на вкус воды.

Почти у каждого на кухне, несомненно, есть чайник или кофеварка. И если вы когда-нибудь присматривались к ним, заваривая чай или кофе, то, возможно, заметили пленку внутри. Это налет из минералов, содержащихся в вашей воде, и он скапливается на стенках и дне прибора, если вы не чистите чайник или кофеварку от накипи регулярно. Но вредно ли это для вашего здоровья, и может ли это повлиять на вкус вашей любимой чашки кофе или чая? Yahoo Life рассказало о мнениях экспертов по этому поводу.

Самым распространенным видом накипи является карбонат кальция, распространенный в районах с "жесткой водой". Этот налет возникает, когда кальций реагирует с бикарбонатом, образуя карбонат кальция, или известняк. Поскольку этот минерал нерастворим в воде, он откладывается в виде накипи.

Среди других видов накипи - "биопленка", которая состоит из "различных микробов, включая бактерии, а также, возможно, грибки и вирусы", отмечают эксперты.

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"Были проведены исследования, которые изучали, где эти биопленки могут существовать, и биопленки были обнаружены в поддоне для капель, выпускном отверстии, кнопках, ручке резервуара для воды и внутри резервуара для воды. По сути, вся кофеварка может быть источником бактерий", - отмечает микробиолог Джейсон Тетро.

С точки зрения риска для здоровья, накипь в кофеварке или чайнике не несет большого вреда - по крайней мере, сама по себе. Однако, если со временем накипь не контролировать, она может повредить само устройство, блокируя трубки в приборе и препятствуя нагреву воды, говорит профессор пищевых наук в Университете Гвельфа в Канаде Кит Уорринер.

Наибольший риск этого, отмечает он, заключается в том, что такое засорение "может образовывать места для накопления плесени, которая может расти на остатках кофе". Эта плесень может привести к неприятному вкусу воды, а в более серьезных случаях - к попаданию в организм микотоксинов - токсичных соединений, вырабатываемых определенными плесневыми грибами, которые могут загрязнять пищу. Потребление загрязненной микотоксинами пищи может привести к таким симптомам, как тошнота и рвота, а долгосрочные риски для здоровья могут включать угнетение иммунной системы, развитие рака и проблемы с репродуктивной функцией.

Биопленка также представляет угрозу для здоровья, поскольку может содержать такие патогены, как кишечная палочка, синегнойная палочка и Acinetobacter baumannii. Однако патогены, которые контактируют с водой, имеющей температуру выше 71 градуса по Цельсию, не выживают.

В то же время эксперты отмечают, что наибольшее беспокойство у пользователей должна вызывать вовсе не накипь или пленка. Они указывают, что чаще всего нужно чистить ручку чайника, поскольку ее регулярно касаются, но редко чистят. Это особенно важно, если вы пользуетесь чайником вместе с другими людьми, например, с коллегами, которые пользуются тем же кухонным помещением в офисе.

Ранее УНИАН рассказывал о способах убрать накипь на чайнике домашними средствами без магазинной химии.

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