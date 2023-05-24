Раскрыт секрет, как очистить чайник от толстого слоя накипи. Существует большое количество домашних вариантов, для которых даже не потребуется бежать в магазин.

Накипь в чайнике образуется вне зависимости от его вида, а потому ответ на вопрос как отмыть электрический чайник от накипи будет таким же, как и для эмалированной или металлической посуды. Давайте разберемся, как избавиться от накипи в чайнике в домашних условиях без магазинной химии.

Как отмыть чайник от накипи уксусом

Для этого нужно приготовить смесь - на 1 л воды 100 мл кислой жидкости. Выливаем все это в чайник и кипятим. Если же слой накипи был очень большим, то повторяем процедуру. После этого нужно будет хорошо промыть посуду моющим средством и еще раз прокипятить, но уже с обычной водой.

Как отмыть электрический чайник от накипи

Накипь в электрическом чайнике возникает очень быстро, однако очистка от нее считается самой ленивой и наименее трудоемкой.

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Рассмотрим первый вариант, как очистить электрочайник от накипи содой. Для этого просто берем столовую ложку белого порошка, который найдется в каждом доме, всыпаем в чайник и доводим до кипения. Оставляем так до остывания и бежим проверять результат.

Что лучше всего растворяет накипь? Это, конечно же, лимонная кислота. Прекрасное дешевое средство, которое оставляет после себя свежий аромат. Для этого нам понадобится 1 или 2 упаковки лимонной кислоты (зависит от уровня загрязнения вашего чайника). Всыпаем в воду в чайник, нажимаем на кнопку включения и отдыхаем, пока творится магия.

Ранее мы рассказывали, почему нельзя чистить трубы содой.

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