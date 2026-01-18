Бывает ли слишком холодно для выгула собаки: это должен знать каждый владелец

Более конкретные советы зависят от размера вашей собаки и густоты ее естественной шерсти.

Температура воздуха в Украине существенно снизилась. Во многих регионах улицы покрыл снег. Поэтому самое время поинтересоваться, бывает ли слишком холодно для выгула собак.

Ресурс Country Living пишет, что в целом собак не следует выгуливать, если температура воздуха опускается ниже -9 °C. Пушистики не выдерживают чрезмерно низких температур. Авторы советуют взять за правило: если вам некомфортно из-за холода, то, вероятно, вашей собаке тоже будет слишком холодно.

Более конкретные советы зависят от размера вашей собаки и густоты ее естественной шерсти. Клинический специалист по поведению животных Рэйчел Роджерс, которая сотрудничает с Canine Cottages, говорит, что температура около -4 °C и ниже является слишком низкой для короткошерстных собак. В то же время длинношерстные собаки могут выдерживать немного более низкие температуры, до -9 °C. Например, хаски, самоеды или ньюфаундленды выдерживают холод лучше, чем короткошерстные породы.

"Что касается размера, то собаки мелких и средних пород будут испытывать трудности при температуре -4 °C и их следует держать в помещении. В то же время крупные собаки должны быть способны гулять в течение получаса при температуре -6 градусов", – говорится в материале.

Как долго нужно выгуливать собаку зимой

Соучредитель приложения для дрессировки щенков Zigzag Лорна Винтер советует минимизировать прогулки с собакой в холодную погоду.

"Несколько коротких прогулок в течение дня безопаснее, чем одна длинная, особенно после захода солнца. Всегда следите за языком тела вашей собаки и сокращайте прогулку, если она испытывает дискомфорт в погодных условиях. Также всегда лучше избегать длительного стояния на месте на открытом воздухе, всегда держите собаку в движении", – пояснила она.

Как понять, что вашей собаке слишком холодно

Собаки дрожат, когда им холодно, объясняет Рэйчел Роджерс. Их уши также могут быть холодными на ощупь. Некоторые собаки выглядят скованными в движениях, когда начинают чувствовать вялость и даже могут испытывать трудности с ходьбой.

"С точки зрения поведения, вы можете заметить, что ваша собака останавливается во время прогулки, скулит или немного лает и не хочет идти дальше. В крайних случаях собаки могут заболеть гипотермией, если слишком долго находятся под воздействием экстремальных температур. В таком случае у собаки резко снизится температура тела, замедлится дыхание, она может перестать реагировать на внешние раздражители и потерять сознание. Собаке понадобится срочная ветеринарная помощь, ее нужно постепенно согревать – в таких случаях нельзя использовать грелки или бутылки с горячей водой!" – подчеркнула она.

Можно ли выгуливать щенка в холодную погоду

Выводя собаку на зимнюю прогулку, следует учитывать не только ее возраст, но и медицинские показания и уровень жира в организме.

"Нужно быть более осторожными с очень молодыми собаками, которые попали в новый дом в возрасте 8–9 недель, а также со старшими собаками. Обычно они имеют более низкий уровень жира в организме и им трудно регулировать температуру тела", – отметила Роджерс.

В то же время у пушистиков, которым более 8 лет, есть 80% вероятность развития артрита, и такие заболевания ухудшаются, когда собаке холодно. Также нужно учитывать такие заболевания, как диабет, сердечная недостаточность и заболевания почек.

Можно ли выгуливать собаку, когда идет снег или дождь

Ветеринар PDSA Линн Джеймс утверждает, что владельцы собак не должны избегать выгула питомцев, когда идет дождь или снег.

"Следите за влажной погодой – намокание увеличивает риск переохлаждения вашей собаки. Если вы заметили, что ваш питомец дрожит или, кажется, страдает от холода, немедленно занесите его в теплое помещение. Если ваша собака намокла, всегда вытирайте ее полотенцем, как только придете домой, и обязательно проверяйте и промывайте ее лапы – любые скопления соли, песка, грязи или снега могут быть болезненными", – подчеркнула она.

Также она советует выгуливать собак зимой чаще, но при этом делать более короткие прогулки. Такой подход будет лучше, чем одна длинная прогулка в день.

