Употребление предлога "по" - сложный случай в украинском языке для некоторых.

Употребление предлога "по" показывает, насколько хорошо вы знаете украинский язык. Часто этот предлог ставят туда, где его не должно быть.

В эфире "Сніданку з 1+1" самый известный учитель Украины и языковед Александр Авраменко подготовил тест. Украинцы могут проверить свои знания родного языка.

Учитель говорит, что употребление предлога "по" - одна из самых распространенных ошибок украинцев. Поэтому он подготовил тестовое задание: нужно выбрать строку, в которой нет ошибки:

сходити по хліб;

записувати по алфавіту;

завдання по математеці.

Авраменко ответил, что правильный - первый ответ, ведь на обозначение цели действия в украинском используем предлог "по": пойти с какой целью - "по хліб, по гриби, по воду".

"По большей части там, где в русском языке "по", в украинском мы употребляем предлоги "за" или "з", например, "записувати за алфавітом, завдання з математики".

Как правильно выражать благодарность на украинском языке

Ранее Авраменко объяснил, как правильно выражать благодарность. Он рассказал, что часто наталкивается в соцсетях на этикетную формулу "велике дякую". Но она неправильная, в украинской стоит употреблять такие варианты: дуже дякую, щиро дякую, вельми вдячний.

Вас также могут заинтересовать новости: