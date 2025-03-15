Лучше оставить эти вещи на полках.

Магазин подержанных вещей может стать сокровищницей - это удивительный и экологичный способ найти уникальные вещи, которые невозможно больше нигде не найти. Однако есть вещи, которые лучше покупать новыми.

Издание Martha Stewart узнало у владельцев магазинов и экспертов по винтажу, что никогда не стоит покупать в таких магазинах, и почему.

Шерстяные вещи

В то время как в магазинах можно найти множество красивой и уникальной одежды, шерсть - это материал, с которым нужно быть осторожным.

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"В шерстяных вещах могут быть крошечные мотыльки или ковровые жуки, которых трудно разглядеть", - говорит Бене Райя, аукционист, оценщик и основатель компании Raia Auctioneers.

Если же вы нашли свитер или шарф, от которого не можете отказаться, то обязательно постирайте его. Кейт Пирс, стилист по интерьеру, отмечает, что это хорошая практика для любой одежды, бывшей в употреблении.

Винтажная керамическая или стеклянная посуда

Сегодня керамическая и стеклянная посуда, как правило, безопасна для пищевых продуктов. Однако так было не всегда, и в прошлом многие из этих предметов изготавливались с использованием свинца, отмечает Пирс. Так что красивый хрустальный графин или глазурованная ваза могут оказаться опасными.

"Конечно, если вы используете их только в декоративных целях, то вполне можно повесить свинцовое блюдо или тарелку на стену или поставить свинцовый графин в витрину", - говорит Пирс. "Просто не стоит есть или пить из этих предметов, так как они могут быть токсичными".

Кухонные приборы

Винтажные кухонные приборы обладают неоспоримым шармом, у них красивая фурнитура и выполнены в ретро-стиле. Однако они не всегда практичны в использовании.

"Я обычно избегаю приборов, которые обрабатывают пищу, например кофеварок, чайников и вафельниц", - говорит Тейлор Йохим-Смут, основательница магазина подержанного домашнего декора. "На них могут скапливаться остатки или влага, которые не видны и потенциально могут испортиться или заплесневеть".

Эти остатки могут повлиять на проводку, а значит, и на общий срок службы прибора, объясняет Йохим-Смут.

"Я бы определенно купила их только для украшения кухни, но ни в коем случае не для использования", - говорит Райа.

Электроника

Техника - это то, что обычно теряет свою эффективность со временем.

"Не могу не подчеркнуть: если вы покупаете электронику для того, чтобы пользоваться ею, не утруждайте себя!" - говорит Райя. "Лучше всего покупать лучшее, что вы можете себе позволить, - абсолютно новое и полностью функциональное, с гарантией".

Электроника является рискованной ставкой, и она может не стоить своих денег.

Кастрюли и сковородки с покрытием

Чугунная и медная посуда - скрытые жемчужины в эконом-магазинах, предлагающие ценителям кулинарии лучшее, но то же самое нельзя сказать о кастрюлях и сковородках с покрытием.

"На поверхности могут быть старые химические покрытия, которые небезопасны для приготовления пищи", - говорит Йохим-Смут. "Кроме того, они могут быть изношены в результате предыдущего использования, а это значит, что они могут попасть в пищу".

Парфюмерия и косметические средства для ухода за телом

Хотя парфюмерия и средства по уходу за телом прошлых десятилетий привлекательна, реальность оказывается более непристойной.

"Лично я избегаю покупать что-то просроченное, что может содержать химические вещества, которые неприемлемы по сегодняшним стандартам", - говорит Йохим-Смут.

Вместо этого выбирайте винтажные украшения или зеркальца, ведь они могут быть столь же уникальными и со временем даже подорожать.

Вещи для детей

Такие предметы, как детские кроватки, стульчики для кормления и автокресла, лучше всего покупать новыми.

Альтернативный вариант - винтажные игрушки - уникальные, желанные подарки, которые родители ценят, как и их дети.

Деревянная кухонная утварь

Все, что сделано из дерева, например, разделочные доски и сервировочная посуда, имеет пористую структуру и поэтому подвержено поломкам. Их трудно дезинфицировать, отмечает Райа, и лучше избегать покупки в эконом-магазине. Лучше выбирать эмалевые, медные или латунные предметы, которые сохраняют прочность с течением времени.

Предметы, требующие реставрации

Легко увидеть потенциал в вещи из магазина. Однако для того, чтобы привести ее в надлежащий вид, потребуется больше времени и ресурсов, чем вы думаете. Например, от мебели, с которой нужно снять слой краски.

"Снятие краски - это очень трудоемкая и кропотливая работа", - говорит она. "Если только вещь не особенная и у вас нет времени, чтобы его потратить на нее, она не стоит таких хлопот".

Мягкая мебель

В таких магазинах можно найти множество уникальных предметов мебели, но если она с мягкой обивкой, то от нее лучше отказаться.

"Вы не знаете, где эта мебель побывала. Вы не знаете, кто ею пользовался. Да, ее можно почистить, но это, скорее всего, будет очень дорого", - говорит Райа.

Однако если у вас есть бюджет, чтобы купить новую ткань и взять на себя расходы по смене обивки, то есть смысл постараться.

Обувь

Это может показаться очевидным, но обувь - это авантюра, когда речь идет о покупке секонд-хенда, если только это не коллекционная пара, за которой хорошо ухаживали.

"Я буду покупать обувь только в том случае, если она выглядит как новая", - добавляет Райа.

Ранее УНИАН писал, как правильно дезинфицировать одежду из секонд-хендов.

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