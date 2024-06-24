Для обычного человека, не обладающего глубокими знаниями в области автомобилей, покупка подержанной машины может быть сопряжена со стрессом и сложностями в понимании того, что является выгодным предложением, а что – мошенничеством.
Издание The Sun пишет, что механик объяснил, какие подержанные авто водителям лучше не покупать.
FORD F150 или EXPEDITION F250
Механик Дэвид Лонг подчеркнул, что на первом месте в этом списке стоит Ford F150 2004-2010 годов выпуска. Он уточнил, что авто, оснащенные двигателем Ford 5.4 Triton V8, создают слишком много проблем.
По его словам, проблема заключается не столько в самих автомобилях, сколько в сложностях, с которыми сталкиваются их владельцев, поскольку эти авто часто страдают от проблем с фазовращателем и цепью ГРМ. Кроме того, многие владельцы пренебрегают регулярной заменой масла, что приводит к образованию осадка в двигателе.
По его опыту, все автомобили этого типа имеют значительное скопление осадка в масляных каналах, что делает тщательную очистку практически невозможной.
Он отметил, что для устранения проблем с кулачковым фазовращателем часто требуется полная замена двигателя, которая может стоить от 6 до 7 тысяч долларов.
Европейские авто с большим пробегом
Лонг отметил, что любые европейские автомобили с пробегом более 150 000 миль принесуит проблемы. Он подчеркнул, что Mini Cooper, Mercedes, BMW, Land Rover или Jaguar - все эти авто, как правило, требуют больших финансовых вложений, когда достигают этого порога пробега.
Он отметил, что владельцы могут потратить от 1 до 3 тысяч долларов на ремонт каждые три-шесть месяцев.
Автомобили GENERAL MOTORS с двигателями 3.1 или 3.4 V6
Лонг сказал, что водители не должны рассматривать возможность инвестирования в любой автомобиль с двигателем V6 объемом 3,1 или 3,4 литра, произведенный General Motors.
Механик, основываясь на собственном опыте, упомянул, что такие авто обычно страдают от проблем с прокладкой головки или впускным коллектором, что приводит к утечке охлаждающей жидкости в масло, в конечном итоге повреждая двигатель.
Он отметил, что двигатели 3.1 и 3.4 - одни из самых запущенных двигателей, с которыми он сталкивался. Их часто покупают люди, ищущие недорогие авто и не проявляющие особого интереса к обслуживанию. Такие владельцы, как правило, ездят на этих автомобилях до полного износа.
Внедорожники SUBARU 2000-х годов
"Мы все знаем, что у них есть проблемы с головными прокладками. Мы все знаем, что прокладка головки - это что-то вроде ходячей шутки. Не покупайте ни при каких обстоятельствах, независимо от того, какую хорошую цену вам обещают", - подчеркнул механик.
Он указал, что ремонт может оказаться дорогостоящим - от 2 до 4 тысяч долларов. Это трудоемкая работа, требующая демонтажа двигателя, что делает ее очень дорогой, сказал Лонг.
Ранее УНИАН писал, что эксперт назвал три авто, которые не стоит покупать.