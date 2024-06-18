Средний возраст американских авто с пробегом, пополнивших украинский автопарк в мае составляет почти 6 лет.

В мае в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США. Каждая пятая такая подержанная легковушка была из США.

По информации "Укравтопром", по сравнению с маем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти в два с половиной раза.

Наибольшая доля из этого количества принадлежит машинам с бензиновыми двигателями - 46%. Более трети (34%) - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто.

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ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

Tesla Model 3 - 396 авто;

Tesla Model Y - 311;

Ford Escape - 279;

Jeep Cherokee - 233;

Volkswagen Passat - 224.

Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце составил 5,9 года.

Украинский рынок авто - последние новости

В прошлом месяце украинцы приобрели более 900 легковушек, ввезенных из Китая. По сравнению с маем прошлого года, это на 8% больше.

В мае украинский автопарк был пополнен почти на 2,1 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Лидером рынка гибридов остался Toyota RAV-4.

Стоит отметить, что чаще всего в мае новые легковушки покупали в Киеве, а также Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях.

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