В мае в Украине было зарегистрировано более 3,8 тысячи подержанных легковушек из США. Каждая пятая такая подержанная легковушка была из США.
По информации "Укравтопром", по сравнению с маем 2023 года спрос на "американцев" с пробегом увеличился почти в два с половиной раза.
Наибольшая доля из этого количества принадлежит машинам с бензиновыми двигателями - 46%. Более трети (34%) - электромобили. Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%. Остальной сегмент авторынка охватили дизельные авто.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
- Tesla Model 3 - 396 авто;
- Tesla Model Y - 311;
- Ford Escape - 279;
- Jeep Cherokee - 233;
- Volkswagen Passat - 224.
Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в прошлом месяце составил 5,9 года.
Украинский рынок авто - последние новости
В прошлом месяце украинцы приобрели более 900 легковушек, ввезенных из Китая. По сравнению с маем прошлого года, это на 8% больше.
В мае украинский автопарк был пополнен почти на 2,1 тысячи гибридных легковых авто (HEV i PHEV). Лидером рынка гибридов остался Toyota RAV-4.
Стоит отметить, что чаще всего в мае новые легковушки покупали в Киеве, а также Днепропетровской, Киевской, Одесской и Львовской областях.