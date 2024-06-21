Отмечается, что водителей привлекает низкая цена этих машин.

Многие автолюбители предпочитают покупать подержанные авто. Эксперты назвали три популярных автомобиля, которые, несмотря на свою дешевизну, могут принести одни неприятности.

Издание Express пишет, что Дамиан Магинн, директор компании Wessex Vans, советует водителям дважды подумать, прежде чем покупать Vauxhall Corsa, выпущенный в период с 2000 по 2006 год.

"Одна из главных проблем - отсутствие усилителя руля в базовых моделях. Прохождение крутых поворотов и парковка без усилителя руля могут стать сложной задачей для опытных водителей, не говоря уже о новичках, что делает вождение более напряженным, физически тяжелым и повышает шансы попасть в аварию", - отметил эксперт.

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Кроме того, многие модели не оснащены современными системами безопасности, такими как антиблокировочная система тормозов (ABS) или электронный контроль устойчивости (ESC), в то время как подушки безопасности есть только у водителя и переднего пассажира.

Дамиан также порекомендовал автомобилистам отказаться от ранних моделей Ford Ka, многие из которых оснащены "ненасытным" двигателем.

"Старые модели Ford Ka печально известны своей плохой топливной экономичностью, что приведет к повышению эксплуатационных расходов, особенно учитывая цены на топливо", - отметил Магин.

Наконец, Дамиан предупредил водителей, чтобы они не соблазнялись низкими ценами на Peugeot 206 из-за ряда проблем с надежностью, которые могут привести к тому, что новым владельцам придется прилично переплатить.

"Одна из главных проблем - это надежность. Peugeot 206 известен своими частыми механическими проблемами, включая проблемы с электрической системой, коробкой передач и подвеской. Эти проблемы могут привести к частым и дорогостоящим ремонтам, что для начинающих водителей, у которых может не быть средств на непредвиденные расходы по обслуживанию, может стать настоящим кошмаром", - подытожил эксперт.

Ранее УНИАН писал, что эксперт назвал три лучших подержанных авто, которые стоит купить в 2024 году.

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