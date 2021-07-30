Василий Рыбников

Каждый русский витязь до смерти боится сильной бородатой женщины, особенно если она подкрадется сзади, или просто застанет его в минуту душевной слабости, или пьяным, или после изнурительной тренировки, когда на достойный отпор уже просто не остается сил. Нынешняя гей-Олимпиада в Токио наглядно доказывает, что страхи эти, увы, отнюдь не беспочвенны...

Все началось с единоличного решения Международного олимпийского комитета изменить олимпийский девиз, не посоветовавшись с Россией. Россия, как известно, предлагала "Быстрее, выше, сильнее - к вяличию России" или, в крайнем случае, "Путин!", однако МОК, со свойственным ему гомосексуализмом, утвердил русофобский лозунг "Быстрее, выше, сильнее - вместе", и это подленькое слово "вместе" заставило русских людей схватиться за голову. "На фоне сообщений о рекордном количестве гомосексуалистов-атлетов и первом олимпийском трансгендере - звучит вполне однозначно", - заявила знаменитая журналистка Ольга Скабеева, и в ее словах был глубокий смысл, потому что, к примеру, когда российские СМИ пишут, что "Путин и Медведев позанимались на тренажерах вместе" или "Путин и Шойгу пошли в тайгу вместе" - это одно, а тут совсем, совсем другое...

Непростые испытания ждут российских спортсменов на гей-Олимпиаде в Токио

"Дело в том, что "Быстрее, выше, сильнее - вместе" - это означает следующее, - объяснил по телевизору вице-спикер Государственной Думы РФ Петр Толстой. - Это означает, что весь этот коллективный Запад, который рулит МОК и который добился беспрецедентного унижения России... они добиваются того, чтобы свою повестку о равенстве прав, о дополнительных правах в отношении ЛГБТ, трансгендеров и прочих извращенцев вплести в олимпийское движение, ввинтить". При слове "ввинтить" лицо Петра Толстого то краснело, то бледнело: он уже буквально всем телом, и даже внутри него, ощущал, какие непростые испытания ждут российских спортсменов на гей-Олимпиаде в Токио, да еще и с таким девизом.

Чудовищные последствия не заставили себя долго ждать. На все российское телевидение прогремел гомосексуальный скандал: золотую олимпийскую медаль по прыжкам в воду получил открытый гей из Британии Том Дейли. "Как такое могло произойти?!" - спрашивали себя русские люди и не находили ответа. "Череда скандалов, и мы все помним прекрасно смену олимпийского кубертеновского девиза с "Быстрее, выше, сильнее", то теперь ещё и "Вместе", - это слово в данном контексте... имеет абсолютно чётко выраженный "нетрадиционный" посыл", - печально констатировали российские СМИ.

А теперь самое страшное. Когда гомосексуализирующий молодчик Том так удачно запрыгнул в бассейн, в том бассейне, ни о чем не подозревая, плавал русский олимпийский чемпион Евгений Рылов. К сожалению, Евгений плыл на спине и не видел, как под него поднырнул подлый английский негодяй... И вот уже зареванный Евгений рассказывает РИА Новости, что ему "плакать хочется из-за того, что организаторы запретили ему выходить во время соревнований в бассейне в маске с котиком"!

Господи помилуй и сохрани душу грешную...

Пока коварный британский гей ввинчивал русским пловцам в воде, на суше орудовал куда более опасный тип - любимец росТВ тяжелоатлет Гэвин Хаббард, который назвался женщиной и взял себе имя Лорел. С появлением на гей-Олимпиаде огромной, загребущей Лорел Хаббард слезы русских атлетов полились рекой, а СМИ запестрели зловещими заголовками, за которыми стояли сломанные человеческие судьбы: "Ростовский гимнаст Никита Нагорный выиграл золото Олимпиады и не смог сдержать слез", "Вырвали, выгрызли!": русские гимнасты взяли золото на Олимпиаде и не сдержали слез", "Русская гимнастка расплакалась после исторической победы на Олимпиаде" и так далее, и тому подобное...

Бедные, бедные русские атлеты.

И только так называемым спортсменам сборной несостоявшейся Украины, так стремящейся в Европу со всеми ее запретными утехами, все эти гей-ужасы были нипочем, ведь они за ними и приехали! Стоит ли теперь удивляться тому, что российское телевидение в день открытия гей-Олимпиады не показало русским людям выход украинской команды и что эта команда вытворяла прямо на ходу?!

Вот то-то и оно.

Василий Рыбников