Нет лучшего и свежего десерта, чем лимонный кекс со сладким тестом и приятной кислинкой. В частности его рецептом поделилась известный кулинар Мэри Берри, передает Express.
"Если спросить любого, какой их любимый кекс, почти всегда ответ будет "лимонный". Это точно мой любимый", - заверила она.
Отмечается, что королева выпечки потратила годы на разработки этого рецепта, чтобы он получился идеальным.
"Лимонный кекс Мэри пользуется популярностью с 1960-х годов, и это рецепт, о котором ее чаще всего спрашивают на улице", - говорится на сайте BBC Food.
Ингредиенты для коржей:
- 225 г масла для выпечки или сливочного масла, комнатной температуры;
- 225 г сахара;
- 275 г муки;
- две чайные ложки разрыхлителя;
- четыре куриных яйца;
- четыре столовые ложки молока;
- два лимона, только мелко натертая цедра.
Для глазури:
- 175 г сахара;
- сок двух лимонов.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 °C/160 °C и смажьте маслом форму для выпекания, выстелите дно пергаментной бумагой.
Смешайте все ингредиенты в большой миске и взбивайте в течение двух минут с помощью электрического миксера или до однородной массы. Далее вылейте смесь в форму и разровняйте поверхность.
После чего выпекайте кекс 35-40 минут, пока тесто не отойдет от стенок формы и не станет упругим при легком нажатии пальцем на середину теста.
Одновременно с этим приготовьте глазурь. Смешайте сахар с лимонным соком и размешайте до жидкой консистенции.
Оставьте тесто остыть на пять минут в форме, затем достаньте его, не снимая бумаги с выпечки и положите на решетку над подносом.
"Смажьте глазурью всю поверхность теплого теста и оставьте, чтобы она застыла. Снимите бумагу для выпечки и нарежьте тесто на кусочки для подачи. Это тесто будет оставаться свежим в герметичном контейнере в течение трех-четырех дней, но очень хорошо замораживается", - подчеркнули в Express.
