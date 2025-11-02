По словам Мэри Берри, этот рецепт является ее любимым.

Нет лучшего и свежего десерта, чем лимонный кекс со сладким тестом и приятной кислинкой. В частности его рецептом поделилась известный кулинар Мэри Берри, передает Express.

"Если спросить любого, какой их любимый кекс, почти всегда ответ будет "лимонный". Это точно мой любимый", - заверила она.

Отмечается, что королева выпечки потратила годы на разработки этого рецепта, чтобы он получился идеальным.

"Лимонный кекс Мэри пользуется популярностью с 1960-х годов, и это рецепт, о котором ее чаще всего спрашивают на улице", - говорится на сайте BBC Food.

Ингредиенты для коржей:

225 г масла для выпечки или сливочного масла, комнатной температуры;

225 г сахара;

275 г муки;

две чайные ложки разрыхлителя;

четыре куриных яйца;

четыре столовые ложки молока;

два лимона, только мелко натертая цедра.

Для глазури:

175 г сахара;

сок двух лимонов.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 °C/160 °C и смажьте маслом форму для выпекания, выстелите дно пергаментной бумагой.

Смешайте все ингредиенты в большой миске и взбивайте в течение двух минут с помощью электрического миксера или до однородной массы. Далее вылейте смесь в форму и разровняйте поверхность.

После чего выпекайте кекс 35-40 минут, пока тесто не отойдет от стенок формы и не станет упругим при легком нажатии пальцем на середину теста.

Одновременно с этим приготовьте глазурь. Смешайте сахар с лимонным соком и размешайте до жидкой консистенции.

Оставьте тесто остыть на пять минут в форме, затем достаньте его, не снимая бумаги с выпечки и положите на решетку над подносом.

"Смажьте глазурью всю поверхность теплого теста и оставьте, чтобы она застыла. Снимите бумагу для выпечки и нарежьте тесто на кусочки для подачи. Это тесто будет оставаться свежим в герметичном контейнере в течение трех-четырех дней, но очень хорошо замораживается", - подчеркнули в Express.

