Польза кофе зависит от способа приготовления / фото ua.depositphotos.com

Просыпаться и выпивать утреннюю чашку кофе ритуал для многих людей. Кофеин помогает бороться с усталостью и улучшает умственную активность, заряжая энергией на весь день. Некоторые исследования показывают, что он также может улучшать спортивные результаты и снижать риск депрессии.

Кофе также богат антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные соединения. Однако не все чашки кофе одинаковы. Можно выбрать разные методы заваривания, кофейные зерна, фильтры, что повлияет на вкус и пользу. Исследования показывают, что содержание антиоксидантов в чашке кофе варьируется в зависимости от способа заваривания и типа зерен, пишет Health.

Способ заваривания

Существует много способов приготовления кофе, включая френч-пресс, капельное заваривание, холодное заваривание и другие. Фильтрованные методы предусматривают отделение масла и частиц. А нефильтрованные методы, такие как френч-пресс, холодное заваривание или турецкий кофе, позволяют маслам и частицам попадать в чашку. Это создает смелый, насыщенный вкус, но может иметь некоторые потенциальные негативные последствия для здоровья.

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Норвежское исследование, в котором приняли участие более 500 000 человек, показало, что употребление нефильтрованного кофе связано с более высоким риском смертности. Исследователи отмечают, что некоторые частицы, которые остаются в нефильтрованном кофе, называются дитерпены. Они повышают уровень холестерина. Нефильтрованный кофе содержит примерно в 30 раз больше дитерпенов, чем фильтрованный.

Тип зерен

Выбирая кофейные зерна, нужно обратить внимание на их происхождение. Высота, на которой выращивают кофейные зерна, влияет на их питательные свойства, в частности, на содержание полифенолов. Это антиоксиданты, которые отвечают за большинство полезных свойств кофе. Обычно такой кофе происходит из таких стран, как Эфиопия, Колумбия и Гватемала.

Исследования показывают, что кофе светлой, средней и темной обжарки также имеет разный антиоксидантный профиль. Противовоспалительные свойства антиоксидантов кофе уменьшаются с увеличением степени обжарки.

Фильтрованный кофе против эспрессо

Фильтрованный кофе использует силу тяжести, чтобы позволить воде стекать вниз и создавать заварку. Эспрессо использует воду под давлением и мелко молотые зерна для получения более концентрированного, энергичного напитка.

Исследования показали, что фильтрованный кофе содержит меньше вредных дитерпенов, чем нефильтрованный. В то же время эспрессо имеет содержание дитерпенов где-то между фильтрованным и нефильтрованным кофе. Эспрессо может предложить антиоксидантные преимущества и заряд энергии. Однако из-за концентрированного содержания кофеина и высокого уровня дитерпенов его лучше употреблять в умеренных количествах.

Другие факторы

Большинство людей пьют кофе из-за того, что кофеин борется с усталостью. Средняя чашка кофе содержит от 95 до 200 миллиграммов кофеина. Содержание кофеина зависит от способа приготовления. Количество воды и кофе, которое вы используете, определяет конечное количество кофеина.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендует ограничить потребление кофеина до 400 мг в день, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия. Температура воды не так влияет на пользу кофе для здоровья, как процесс обжарки и техника приготовления.

Как сделать кофе более полезным

Хотя многие люди наслаждаются чашкой черного кофе, многие другие предпочитают добавлять сливки, сахар и другие добавки к утреннему кофе. Однако то, что вы добавляете в кофе, может существенно изменить влияние на здоровье. Потребление избытка сахара может привести к таким заболеваниям, как диабет 2 типа и болезни сердца. Поэтому важно следить за общим потреблением сахара. Эксперты рекомендуют удерживать количество добавленного сахара на уровне ниже 10% от общего количества ежедневных калорий.

Кофейные напитки с молоком также имеют различные питательные преимущества. Молочное и соевое молоко является источником высококачественного белка, который способствует насыщению и здоровью мышц. Они также являются важным источником кальция. Другие популярные немолочные виды молока, такие как миндальное или овсяное, могут добавлять углеводы и жир, но содержат минимальное количество белка.

Интересности

Кофе без кофеина теряет примерно 97% кофеина. Некоторые организации по защите здоровья выражают опасения по поводу химического вещества, используемого в процессе декофеинизации, поскольку оно может повышать риск развития некоторых видов рака.

Кофе напиток номер один. Однако ежедневное его употребление влияет на организм. Гастроэнтерологи выделяют 10 самых распространенных долгосрочных побочных эффектов от употребления кофе, как положительных так и отрицательных.

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