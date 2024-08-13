Содержание антиоксидантов в чашке кофе варьируется в зависимости от способа заваривания и типа зерен.

Просыпаться и выпивать утреннюю чашку кофе– ритуал для многих людей. Кофеин помогает бороться с усталостью и улучшает умственную активность, заряжая энергией на весь день. Некоторые исследования показывают, что он также может улучшать спортивные результаты и снижать риск депрессии.

Кофе также богат антиоксидантами, которые помогают нейтрализовать вредные соединения. Однако не все чашки кофе одинаковы. Можно выбрать разные методы заваривания, кофейные зерна, фильтры, что повлияет на вкус и пользу. Исследования показывают, что содержание антиоксидантов в чашке кофе варьируется в зависимости от способа заваривания и типа зерен, пишет Health.

Способ заваривания

Существует много способов приготовления кофе, включая френч-пресс, капельное заваривание, холодное заваривание и другие. Фильтрованные методы предусматривают отделение масла и частиц. А нефильтрованные методы, такие как френч-пресс, холодное заваривание или турецкий кофе, позволяют маслам и частицам попадать в чашку. Это создает смелый, насыщенный вкус, но может иметь некоторые потенциальные негативные последствия для здоровья.

Видео дня

Норвежское исследование, в котором приняли участие более 500 000 человек, показало, что употребление нефильтрованного кофе связано с более высоким риском смертности. Исследователи отмечают, что некоторые частицы, которые остаются в нефильтрованном кофе, называются дитерпены. Они повышают уровень холестерина. Нефильтрованный кофе содержит примерно в 30 раз больше дитерпенов, чем фильтрованный.

Тип зерен

Выбирая кофейные зерна, нужно обратить внимание на их происхождение. Высота, на которой выращивают кофейные зерна, влияет на их питательные свойства, в частности, на содержание полифенолов. Это антиоксиданты, которые отвечают за большинство полезных свойств кофе. Обычно такой кофе происходит из таких стран, как Эфиопия, Колумбия и Гватемала.

Исследования показывают, что кофе светлой, средней и темной обжарки также имеет разный антиоксидантный профиль. Противовоспалительные свойства антиоксидантов кофе уменьшаются с увеличением степени обжарки.

Фильтрованный кофе против эспрессо

Фильтрованный кофе использует силу тяжести, чтобы позволить воде стекать вниз и создавать заварку. Эспрессо использует воду под давлением и мелко молотые зерна для получения более концентрированного, энергичного напитка.

Исследования показали, что фильтрованный кофе содержит меньше вредных дитерпенов, чем нефильтрованный. В то же время эспрессо имеет содержание дитерпенов где-то между фильтрованным и нефильтрованным кофе. Эспрессо может предложить антиоксидантные преимущества и заряд энергии. Однако из-за концентрированного содержания кофеина и высокого уровня дитерпенов его лучше употреблять в умеренных количествах.

Другие факторы

Большинство людей пьют кофе из-за того, что кофеин борется с усталостью. Средняя чашка кофе содержит от 95 до 200 миллиграммов кофеина. Содержание кофеина зависит от способа приготовления. Количество воды и кофе, которое вы используете, определяет конечное количество кофеина.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США рекомендует ограничить потребление кофеина до 400 мг в день, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия. Температура воды не так влияет на пользу кофе для здоровья, как процесс обжарки и техника приготовления.

Как сделать кофе более полезным

Хотя многие люди наслаждаются чашкой черного кофе, многие другие предпочитают добавлять сливки, сахар и другие добавки к утреннему кофе. Однако то, что вы добавляете в кофе, может существенно изменить влияние на здоровье. Потребление избытка сахара может привести к таким заболеваниям, как диабет 2 типа и болезни сердца. Поэтому важно следить за общим потреблением сахара. Эксперты рекомендуют удерживать количество добавленного сахара на уровне ниже 10% от общего количества ежедневных калорий.

Кофейные напитки с молоком также имеют различные питательные преимущества. Молочное и соевое молоко является источником высококачественного белка, который способствует насыщению и здоровью мышц. Они также являются важным источником кальция. Другие популярные немолочные виды молока, такие как миндальное или овсяное, могут добавлять углеводы и жир, но содержат минимальное количество белка.

Интересности

Кофе без кофеина теряет примерно 97% кофеина. Некоторые организации по защите здоровья выражают опасения по поводу химического вещества, используемого в процессе декофеинизации, поскольку оно может повышать риск развития некоторых видов рака.

Кофе – напиток номер один. Однако ежедневное его употребление влияет на организм. Гастроэнтерологи выделяют 10 самых распространенных долгосрочных побочных эффектов от употребления кофе, как положительных так и отрицательных.

Вас также могут заинтересовать новости: