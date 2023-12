Откажитесь от этих продуктов и проведите праздники с пользой для сердца.

Наступает рождественско-новогодний праздничный сезон, когда мы привыкли ни в чем себе не отказывать, в частности в еде и напитках. Но очень важно придерживаться здорового образа жизни и принимать правильные решения.

Издание Eat This, Not That! пообщалось с кардиологом и выяснило, какие блюда и напитки стоит избегать во время праздников, чтобы не навредить своему сердцу.

Элизабет Клодас, сертифицированный кардиолог, автор, спикер, основатель клиники профилактической кардиологии в Миннеаполисе, штат Миннесота, а также основатель и главный врач компании Step One Foods, рассказала, что в период праздников она избегает следующего:

Эгг-ног

Этот напиток в нашей стране не столь популярный, как на Западе, и это, наверное, к лучшему. Ведь он очень калорийный, а также содержит много холестерина, насыщенных жиров и сахаров.

Булочки/хлеб

В большинстве хлебобулочные изделия – это пустые калории, натрий и многие другие вредные вещества. Врач отметила, что избыток натрия может привести к повышению кровяного давления.

Закуски перед ужином

Наступил сезон перекусов перед едой и праздничных закусок - разумеется, вместе с коктейлями. Доктор Клодас призвала отказаться от этой привычки, ведь закуски, как правило, очень калорийны, но содержат мало питательных веществ. При этом часто они насыщены солью и жирами.

Коктейли

"Особенно следует избегать смешанных напитков, поскольку они содержат много дополнительных калорий и сахара, а также имеют другие негативные сердечно-сосудистые последствия, связанные с алкоголем, включая повышенный риск нарушений сердечного ритма, ухудшение холестеринового профиля и повышение артериального давления", - объясняет кардиолог.

Праздничное печенье

Сладости в целом всегда разумно избегать или есть в меру.

"Лишний вес является фактором риска для целого ряда заболеваний - от диабета до апноэ во сне - и одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Одно печенье содержит около 100 калорий. Чтобы сжечь их, нужно пройти милю", - напомнила Клодас.

Заменить вредные напитки и блюда, а также проникнуться духом зимних праздников помогут:

Цитрусовые

Апельсины и мандарины не только заменят вредные перекусы, но и насытят организм витамином С, который позволит усилить иммунитет, что в зимний период очень важно.

Праздничный ужин с изменениями

Кардиолог рекомендует не отказываться от традиционных праздничных блюд, но увеличить количество овощей. При этом врач указала, что не стоит переедать, к примеру, вместо полной порции можно съесть половину или четверть порции.

