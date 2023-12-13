Наступает рождественско-новогодний праздничный сезон, когда мы привыкли ни в чем себе не отказывать, в частности в еде и напитках. Но очень важно придерживаться здорового образа жизни и принимать правильные решения.
Издание Eat This, Not That! пообщалось с кардиологом и выяснило, какие блюда и напитки стоит избегать во время праздников, чтобы не навредить своему сердцу.
Элизабет Клодас, сертифицированный кардиолог, автор, спикер, основатель клиники профилактической кардиологии в Миннеаполисе, штат Миннесота, а также основатель и главный врач компании Step One Foods, рассказала, что в период праздников она избегает следующего:
Эгг-ног
Этот напиток в нашей стране не столь популярный, как на Западе, и это, наверное, к лучшему. Ведь он очень калорийный, а также содержит много холестерина, насыщенных жиров и сахаров.
Булочки/хлеб
В большинстве хлебобулочные изделия – это пустые калории, натрий и многие другие вредные вещества. Врач отметила, что избыток натрия может привести к повышению кровяного давления.
Закуски перед ужином
Наступил сезон перекусов перед едой и праздничных закусок - разумеется, вместе с коктейлями. Доктор Клодас призвала отказаться от этой привычки, ведь закуски, как правило, очень калорийны, но содержат мало питательных веществ. При этом часто они насыщены солью и жирами.
Коктейли
"Особенно следует избегать смешанных напитков, поскольку они содержат много дополнительных калорий и сахара, а также имеют другие негативные сердечно-сосудистые последствия, связанные с алкоголем, включая повышенный риск нарушений сердечного ритма, ухудшение холестеринового профиля и повышение артериального давления", - объясняет кардиолог.
Праздничное печенье
Сладости в целом всегда разумно избегать или есть в меру.
"Лишний вес является фактором риска для целого ряда заболеваний - от диабета до апноэ во сне - и одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Одно печенье содержит около 100 калорий. Чтобы сжечь их, нужно пройти милю", - напомнила Клодас.
Заменить вредные напитки и блюда, а также проникнуться духом зимних праздников помогут:
Цитрусовые
Апельсины и мандарины не только заменят вредные перекусы, но и насытят организм витамином С, который позволит усилить иммунитет, что в зимний период очень важно.
Праздничный ужин с изменениями
Кардиолог рекомендует не отказываться от традиционных праздничных блюд, но увеличить количество овощей. При этом врач указала, что не стоит переедать, к примеру, вместо полной порции можно съесть половину или четверть порции.
Ранее УНИАН писал, что кардиолог назвал четыре лучших фрукта, которые снизят артериальное давление.