По словам кулинара, данному варианту лечения его научил индийский гуру.

В преддверии Рождества и Нового года стаканы все чаще наполняются алкоголем. Однако никому не нравится сталкиваться с последствиями веселой ночи на следующее утро.

Популярный шеф-повар Джейми Оливер обнаружил удивительный ингредиент, который может справиться даже с самым невыносимым похмельем. Своим открытием он решил поделиться со всеми, пишет Express.

По словам кулинара, данному варианту лечения его научил индийский гуру.

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Как известно, одной из основных причин похмелья является обезвоживание, вызванное употреблением алкоголя. Алкоголь - это токсичное химическое вещество, которое также является мочегонным средством, забирающим воду из организма и вызывающим обезвоживание.

И хотя жирный завтрак или стакан ледяной колы многие считают прекрасными методами борьбы с похмельем, Джейми Оливер уверяет: еще один дешевый ингредиент "работает" не хуже, а даже лучше!

Все, что вам понадобится, - это чайная ложка и специя, которую легко купить в продуктовом магазине!

"Вы просто берете чайную ложку тмина и глотаете ее. Это успокоит ваш желудок", - заявил повар.

Отмечается, что это натуральное средство способствует пищеварению, которое помогает успокоить желудок после трудной ночи.

Ранее врач дал три совета, как предотвратить тяжелое похмелье на утро.

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