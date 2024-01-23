Суржик в украинском языке может быть довольно забавным, однако не стоит забывать, что это речевая "болячка".

Часто украинцы путают понятия "диалект" и "суржик", и это неудивительно, поскольку чтобы их различать, нужно хотя бы немного интересоваться языкознанием. Суржиком называют искусственное сочетание в одном слове элементов слов из нескольких языков, такие новообразования считают ошибками.

С диалектом все сложнее - диалектизмами называются слова, которые характерны для определенной территории. Диалектные слова не принято использовать в официально-деловом и научном стиле языка. Наиболее распространенными и наиболее изученными считаются диалектизмы западной части Украины.

Какой самый распространенный суржик в Украине

Суржику стоит уделить больше внимания, поскольку это настоящая речевая "болячка". Самым распространенным суржиком в нашем государстве является смешение украинских и русских слов. Чаще всего такие слова употребляют во время бытового общения. В каждой области есть свои колоритные "гибриды".

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Осенью 2012 года "Радио Свобода", ссылаясь на результаты исследования Киевского международного института социологии, писало, что больше всего тех, кто пользуется суржиком, живут в центральном регионе Украины, а в Киеве каждый десятый общается словами-гибридами.

Самые забавные слова-суржик - примеры из разных областей украинского государства

Слова-гибриды в разных регионах разные, поскольку их образование довольно хаотично. Иногда эти слова используются специально в творчестве, чтобы создать определенный комический эффект или лучше раскрыть характер героев.

Довольно забавный, например, винницкий суржик. Среди пожилых людей, которые ехали из Винницкой области в Киев, звучала фраза "треба переходити на руську". В этой фразе суржиково слово "руська" - и не русский, как правильно говорить на украинском, и не "русский" - как это нормативно на русском языке. Кроме того, в этом регионе можно услышать такие слова-суржик:

"розпісаніє" (правильно - розклад);

"попробувати" (спробувати);

"кстаті" (до речі).

Не менее забавный полтавский суржик. На Полтавщине вы можете услышать "нима" (немає), "піжди" (почекай), "сіки" (скільки), "тута" (тут) и "када" (коли).

Очень интересные суржиковые слова встречаются в Харьковской и Хмельницкой областях. В частности, Хмельницкий суржик вот такой: "вообще" (взагалі), "кароче" (коротше), "всьо равно" (байдуже), "толкучка" (натовп) і "не тіряємося" (не губимося)

А теперь разберемся с тем, какой же харьковский суржик. В Харьковской области употребляют такие слова-гибриды:

"сначяла" (спершу);

"канєшно" (звичайно);

"вонять" (смердіти);

"собствєно" (власне).

На Харьковщине также можно услышать ненормативные слова "рєбята" (парубки), "чувствую" (відчуваю) та "понімаєте" (розумієте).

Часто интересуются тем, слово "балакати - це суржик" или нет. Так вот, стоит знать, что согласно Словарю украинского языка, это слово абсолютно нормативное. "Балакати" означает то же самое, что "розмовляти".

Ранее УНИАН писал про уникальный харьковский диалект - были названы слова, которые можно услышать только в Харькове.

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