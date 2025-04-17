По словам эксперта, вам нужно выбрать только один цикл.

Стиральная машина стала настоящим спасителем для людей, ведь такая техника значительно экономит время и сохраняет наши силы. Однако при выборе режимов стирки, температуры воды и скорости отжима можно запутаться. Поэтому эксперт по стирке Патрик Ричардсон рассказал, какой именно режим нужно выбрать на вашей стиральной машине. Об этом пишет Up Worthy.

По его словам, вам нужно всегда выбирать только один режим стирки, а именно "экспресс-цикл", ведь "он достаточно длинный, чтобы сделать вашу одежду чистой, но достаточно короткий, чтобы не нанести ей вреда".

Ричардсон предупредил, что длительные режимы стирки приводят к большему износу вещей и потреблению большего количества воды и электроэнергии, из-за чего экспресс-стирка становится действительно более рациональным выбором.

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"Все эти циклы [в стиральной машине] существуют, потому что они существовали раньше. У нас не было таких технологий в ткани, машине, моющих средствах [которые есть сейчас], и мы нуждались в этих циклах. В 70-х годах вам нужен был цикл "объемного постельного белья" и "санитарный" цикл... это было законной вещью. Сейчас они уже не нужны, но очень многие люди хотят купить стиральную машину и говорят: "В маминой стиральной машине "самое белое белье". Если бы я мог создать стиральную машину, то она имела бы только одну кнопку - вы просто нажимаете на нее, и она подает теплую воду, выполняет "экспресс-стирку" и все", - отметил эксперт.

В то же время в Good Housekeeping отмечают, что есть несколько вещей, о которых стоит помнить, если вы планируете теперь пользоваться только экспресс-стиркой.

В издании советуют заполнять машину только наполовину и использовать половинную дозу жидкого, а не порошкового стирального средства, ведь во время быстрой стирки используется меньше воды.

Также при регулярном использовании этого режима может появиться "затхлый" запах из-за постоянной низкой температуры воды, в результате чего накапливаются плесень и бактерии.

"Чтобы предотвратить это, рекомендуется раз в несколько недель запускать пустую стирку на горячем режиме без моющего средства, а также регулярно чистить лоток для моющего средства и уплотнитель дверцы", - добавляют в Up Worthy.

Кроме того, Ричардс рекомендует использовать всего две столовые ложки стирального порошка, ведь это не только экономно, но и сохранит дольше качество вашей одежды.

Другие советы по стирке

Ранее эксперт объяснила, почему не стоит стирать все вещи на деликатном режиме. В частности она не советует использовать деликатный режим для стирки больших или очень загрязненных вещей.

Также стало известно, как стирать обувь в стиральной машине, чтобы не повредить ее. Один из экспертов отметила, что для особо грязной обуви лучше использовать деликатный режим и прохладную воду.

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