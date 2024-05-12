Любимым блюдом принцессы поделился ее шеф-повар.

Принцесса Диана в отличие от других членов королевской семьи была не привередливой в еде. По словам многолетнего королевского шеф-повара Даррена МакГрейди, единственное, от чего она когда-либо отказывалась - это красное мясо, исключением была баранина. В то же время бывший личный шеф-повар Дианы рассказал, что одним из самых любимых блюд принцессы Ди был простой томатный мусс, пишет Tasting Table.

Если вы еще ни разу его не пробовали, то это фактически спелые помидоры, протертые до однородной консистенции, которые подаются охлажденными. Часто это блюдо подают как заправку или закуску во время многокомпонентных обедов, в частности канапе на ломтиках кростини или слегка заправляют ароматной заправкой, к примеру, трюфельным маслом или апельсиновым мармеладом. Некоторые даже могут подавать его в бокале для мартини. Однако принцессе Диане больше нравился томатный мусс на пикантной стороне, который подавали с укропом и лобстером.

МакГрейди в своей кулинарной книге "Есть по-королевски" рассказывал, что любимым муссом принцессы Дианы было простое сочетание помидоров, растительного масла, лука, майонеза, сметаны, томатной пасты, желатина и свежего укропа.

Видео дня

Королевский шеф-повар охлаждал мусс в отдельных креманках в холодильнике, а уже перед подачей проводил ножом по краю пропитанного желатином мусса, вынимал его на тарелку и подавал к столу с жареным на лимонном масле хвостом лобстера и с кресс-салатом.

Отмечается, что для принцессы Дианы томатный мусс был чем-то большим, чем просто уникальным лакомством.

Также известно, что МакГрейди работал на королеву Елизавету II в течение 11 лет, а затем переехал в Кенсингтонский дворец вместе с принцессой Ди после ее развода с принцем Чарльзом (теперь уже королем) в 1996 году.

Когда она переехала в Кэрсингтон, то отказалась от большого банкетного зала и поставила скромный обеденный стол, за которым могло сидеть несколько друзей, или же она вообще могла есть со столешницы на кухне. Более того, королевская особа могла разогревать объедки в микроволновой печи.

В интервью для HuffPost МакГрейди с любовью вспоминает, что "это были самые счастливые времена в Кенсингтоне". Именно тогда принцесса стала страстной сторонницей экологически чистого приготовления пищи и начала активно лечить пищевые расстройства.

"Мы все изменили, я выбросил свою книгу рецептов Букингемского дворца и перешел на здоровое питание", - отмечал тогда МакГрейди.

Стоит отметить, что секрет здоровой версии этого блюда шеф-повара заключается в том, что он использовал нежирную сметану и обезжиренный сливочный сыр.

Другие интересные факты о принцессе Ди

Ранее журналисты выяснили, какой был последний прием пищи принцессы Дианы перед смертью. Известно, что женщина погибла 31 августа 1997 года в автомобильной аварии в тоннеле Пон де л'Альма в Париже.

Также сообщалось, что принц Гарри, сын Дианы хотел разобраться в официальном расследовании смерти Дианы. По его словам, теория о том, что водитель принцессы был в состоянии алкогольного опьянения, из-за чего произошла трагедия, является абсурдной. Гарри уверен, что у водителя в любом состоянии не возникло бы проблем с прохождением такого короткого тоннеля. По его словам, именно папарацци ослепили его. Однако такие слова принца считают ошибочными.

Вас также могут заинтересовать новости: