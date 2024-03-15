Этот торт рассчитан на 12 человек, его приготовление не занимает много времени.

На день рождения или на другой праздник всегда хочется полакомиться вкусным десертом, но как правило не хочется тратить на его приготовление слишком много усилий. В таком случае вам пригодится рецепт торта, который очень любила покойная принцесса Диана, ведь его подавали на дни рождения ее детства

Как пишет express.co.uk, этот торт рассчитан на 12 человек, его приготовление не занимает много времени, и к тому же, выпеченные коржи можно хранить в холодильнике до трех дней.

Ингредиенты для любимого торта принцессы Дианы.

Для коржей:

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6 крупных яиц

230 г сахарного песка

75 мл воды

5 мл ванилина

170 г муки, смешанной с чайной ложкой разрыхлителя

Для начинки:

750 мл сливок для взбивания

столовая ложка ванильной эссенции

125 г сахарного песка

350 г клубники, нарезанной кусочками (часть оставьте для украшения)

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 180С. Для приготовления пирога вам нужно будет две формы диаметром 20 или 22 см (если у вас только одна форма, разделите ингредиенты пополам и готовьте коржи по очереди). Смажьте дно и бока форм и выстелите дно пергаментом, который тоже нужно смазать. Добавьте сахарный песок в каждую форму, чтобы покрыть дно и бока. Стряхните лишний сахар. Взбейте яйца миксером на большой скорости в течение 1 минуты, далее постепенно добавляйте сахар, продолжая взбивать, пока яичная масса не станет густой и пышной и не увеличится в объеме по крайней мере втрое. Добавьте к смеси воду и ваниль. Затем добавьте муку с разрыхлителем, осторожно перемешайте. Разлейте смесь в подготовленные формы и выпекайте 30-35 минут, пока верхушка слегка не подрумянится. Дайте коржам остыть в формах в течение 10 минут, а затем переверните формы на решетку и снимите пергамент, чтобы коржи полностью остыли. Для начинки нужно взбить сливки, сахар и ваниль в большой миске до мягких пиков. Чтобы собрать торт, нужно разрезать каждый корж пополам горизонтально. Затем выложите один корж на сервировочную тарелку и смажьте 250 мл взбитых сливок. Сверху выложите треть нарезанных ягод. Повторите процесс еще с двумя слоями и накройте верхним коржом. Сверху и по бокам смажьте оставшимся кремом и украсьте ягодами.

Охладите торт перед подачей.

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