Принц Гарри нацелен на тщательное исследование смерти принцессы Дианы.

Смерть принцессы Дианы до сих пор окутана загадками и теориями. Недавно появились кадры сериала "Корона", посвященного "королеве сердец" и ее жизни.

16 ноября на Netflix вышли кадры, на которых видны роковые моменты ее смерти. Однако обстоятельства очень отличаются как от тех, которые описывает Гарри в мемуарах "Запасной", так и от рассказов очевидцев. Об этом пишет Newsweek.

Принц Гарри считает, что фотографы "ослепили" водителя перед аварией, в которой погибла принцесса Диана.

В частности, в вымышленной версии на дороге нет других транспортных средств, когда Mercedes, в котором ехала Диана, летом 1997 года въезжает в парижский тоннель Pont de l'alma.

Скрежет шин слышен перед ударом и видно разбитое стекло до того момента, как автомобиль врезается в столб подземного перехода.

Папарацци следуют за ними, но их можно увидеть на значительном расстоянии позади Дианы и Доди аль-Файеда, который также погиб в аварии.

Они не появляются вокруг автомобиля, несмотря на то, что есть фотографии The Crown, которые снимают именно такой сценарий на месте в октябре 2022 года.

Соответственно последовательность событий в фильме очень отличается от предположений Гарри, что Анри Поль, водитель Mercedes, был ослеплен вспышками назойливых фотографов.

Гарри нацелился на официальное расследование смерти Дианы. Он считает, что теория о том, что водитель принцессы был в состоянии алкогольного опьянения и это стало причиной трагедии является абсурдной. Гарри убежден, что у водителя в любом состоянии не возникло бы проблем с прохождением такого короткого тоннеля.

"Почему папарацци не было предъявлено обвинение? Почему они не были в тюрьме? Кто их послал?" - возмущенно высказывался Гарри.

Интересно, что были показания от некоторых свидетелей фотографов в тоннеле во время аварии автомобиля Дианы, однако французский судья также постановил, что "кажется, невозможно получить последовательную версию из показаний этих свидетелей".

Например, очевидец Бенуа Бура, который был в туннеле и видел аварию, рассказал французскому следствию: "Во время аварии или непосредственно перед ней я не заметил, Были ли вспышки камер.

Другой свидетель Франсуа Левистр сказал: "Я видел издалека в зеркале заднего вида автомобиль, окруженный с обеих сторон мотоциклами. Я сказал жене: "Это должен быть кто-то важный".

"Было более двух мотоциклов, которые ехали рядом с каждой стороны автомобиля. Когда я уже собирался выбираться из туннеля, я отчетливо увидел, как один мотоцикл разрезал переднюю часть автомобиля. Была большая белая вспышка", - добавил он.

Команда The Crown решили не изображать мотоциклов папарацци, которые "терлись" вокруг автомобиля.

Известно, что в декабре 2023 года киноманы смогут увидеть продолжение сериала.

Что известно о смерти принцессы Дианы

Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автомобильной аварии в туннеле Pont de l'ALMA в Париже. Принцесса ехала на заднем сиденье вместе со своим любовником Доди аль-Файедом, они оба не были пристегнуты. Доди и водитель Мерседес-Бенц S280 Анри Поль, были объявлены погибшими на месте происшествия, принцесса Диана была доставлена в больницу, где умерла, а охранник Дианы и Аль-Файеда, Тревор Рис-Джонс, единственный оставшийся в живых.

Ранее УНИАН писал, что британский частный детектив извинился за слежку за бывшей девушкой принца Гарри.

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