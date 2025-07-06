Россия не оставляет попыток захватить Покровск в Донецкой области.

В ближайшие месяцы российские оккупанты, скорее всего, будут пытаться взять в кольцо Покровск и обойти с запада укрепленную оборонительную линию украинских защитников в Донецкой области. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что недавно армия РФ продвинулась на северо-восток от Покровска и, возможно, попытается продолжить наступать в направлении города Доброполье.

В частности геолокационные кадры, обнародованные 4 июля, показывают, что россияне недавно захватили Коптево и Шевченко Первое, а также продвинулись к юго-восточной части села Разино.

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"Российские войска недавно воспользовались благоприятной возможностью для продвижения на северо-восток от Покровска, после того, как с начала 2025 года они сосредоточились на продвижении вдоль шоссе Покровск-Константиновка Т-0504", - подчеркнули в ISW.

В Институте добавили, что военное командование РФ может планировать использовать свое выступление между Покровском и Торецком, чтобы окружить Покровск с северо-востока и севера или обойти оборонительные позиции ВСУ в Константиновке с юго-запада и запада.

"Российские подразделения, которые проводят эти атаки, участвуют в боевых действиях с февраля и марта 2025 года, когда они были передислоцированы для подкрепления российских войск, действующих к востоку от Покровска", - напомнили аналитики.

В то же время украинский военный обозреватель Константин Машовец 3 июля заявлял, что подразделения 39-й мотострелковой бригады (68-я АК) и 150-й мотострелковой дивизии действуют вблизи Новоторецкого (к северу от Разина) и Новоэкономичного (к югу от Разина) после захвата Малиновки в середине июня 2025 года и Коптевого.

По словам эксперта, подразделения российской 110-й мотострелковой бригады также действуют к северо-востоку от Покровска. В свою очередь украинская армия уничтожает эти российские подразделения, поэтому пока неизвестно, планирует ли командование РФ использовать их для дальнейшего продвижения вблизи села Разино.

Аналитики ISW считают, что для продолжения наступления российские войска должны будут пересечь реку Казенный Торец, чтобы продвинуться на запад от Разино. По словам экспертов, такое решение может стать еще одним препятствием для продвижения РФ, ведь все зависит от уровня воды в реке.

В Институте отметили, что продвижение российских войск на запад и северо-запад от Разино связано с попытками окружить Покровск и Мирноград. По словам аналитиков, это цели, которые Россия пытается достичь уже более полутора лет.

В свою очередь командир артиллерийского разведывательного батальона Нацгвардии Украины, который работает в направлении Покровска, 5 июля заявил, что российские оккупанты сосредотачивают свои атаки между Малиновкой, Новооленовкой и Попивым Яром, чтобы помешать украинской логистике в Мирнограде и Покровске.

По словам командира, россияне постоянно проводят атаки на мотоциклах и багги.

По мнению аналитиков ISW, если российские оккупанты продолжат двигаться в сторону Доброполья, то это будет свидетельствовать о том, что они решили не атаковать украинские укрепления напрямую, а хотят обойти их с запада. Такими действиями они пытаются заставить ВСУ отступить и угрожают окружением.

В то же время, как считают эксперты, армия РФ, скорее всего, достигла критической черты усталости после более года постоянных наступательных действий. Аналитики утверждают, даже если такая операция будет проведена, она продлится в течение лет, будет иметь большие потери и будет продвигаться очень медленно.

В свою очередь аналитики подчеркнули, что командование РФ уже неоднократно показывало готовность вести длительные и изнурительные наступления.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев спрогнозировал движение оккупантов на фронте. По его словам, армия РФ продолжит наступление на Сумскую и Харьковскую области, а также будет пытаться зайти на территорию Днепропетровщины.

"Возможность масштабирования театра боевых действий будет использована российской стороной как военно-политическое давление на украинское руководство во время так называемых Стамбульских встреч по окончанию войны в Украине. Это то, что стоит ожидать не только на летний период, но и на осенний", - считает Снегирев.

В то же время представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов ответил, идут ли бои на Днепропетровщине. По его словам, бои происходят пока в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской.

Он добавил, что россияне пытаются прорваться на Покровском направлении по трассе Покровск-Константиновка, а также на границе с Днепропетровщиной.

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