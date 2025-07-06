Коалиция Китая, России, Ирана и Северной Кореи демонстрирует, что США не сможет изолироваться.

Ударный беспилотник Shahed-136, переименованный Россией в "Герань", который изначально был разработан в Иране, оснащён комплектующими из Китая и собран в России с использованием северокорейской рабочей силы — звучит так же зловеще, как и выглядит на деле, пишет The Times.

Сообщается, что международное сотрудничество, лежащее в основе этого БПЛА, символизирует формирование новой "оси зла", объединённой общей враждебностью к Западу. Тем более, что недавно Министр иностранных дел Китая якобы сказал главному дипломату ЕС, что Пекин заинтересован в продолжении войны в Украине, чтобы США не смогли сосредоточиться полностью на Китае.

СМИ пишет, что это заявление совпадает с тем фактом, что четырёхцилиндровый двигатель "Шахеда" производит китайская компания Xiamen Limbach, а его передатчики, генераторы сигналов и преобразователи — Пекинский институт мик­роэлектронных технологий.

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Что еще известно об использовании Россией "Шахедов"

Эти медленные, но чрезвычайно разрушительные дроны сыграли важную роль в усилении российских атак. В пятницу, всего через несколько часов после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и кремлевским диктатором Владимиром Путиным, Кремль нанёс крупнейший с начала войны единичный удар по Украине с применением дронов и ракет.

Прошлым летом Россия запускала в среднем 350 "Шахедов" в месяц. В прошлом месяце было зафиксировано 5438 запусков.

Коалиция по расчёту, сформированная Китаем, Россией, Ираном и Северной Кореей, развенчивает идею о том, что США могут просто "переключиться" с Украины на Тайвань. Эти ситуации неразрывно связаны, говорится в материале. Поэтому Вашингтону следует учитывать связи между военно-промышленными комплексами своих противников и помнить, что в войне XXI века почти ничего не происходит в изоляции.

Другие новости о "Шахедах"

Ранее УНИАН сообщал, что Россия сможет запускать более 1000 ударных беспилотников в сутки. "Никого не пугаю. Анализ разведданных. Холодной головой включить клепку следует. Немедленно и всем, кто в теме", - написал командующий Сил беспилотных систем.

Кроме того, мы рассказывали об ударе ВСУ по заводу в России, производящему антенны к "Шахедам" и "Искандерам". Он располагается в Чебоксарах, Чувашская республика РФ.

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