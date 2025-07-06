Это не первый случай за последние месяцы.

Американский истребитель F-16 перехватил лёгкий гражданский самолёт, который нарушил временные ограничения воздушного пространства над гольф-клубом президента США Дональда Трампа в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что инцидент произошёл около 14:39 по местному времени (21:39 по Киеву, в субботу, 5 июля) и стал уже пятым несанкционированным проникновением в закрытое воздушное пространство за этот день, пишет Reuters.

Сообщается, что военный самолёт выполнил так называемый манёвр "удар в лоб" (headbutt maneuver), чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, после чего нарушитель был безопасно выведен за пределы ограниченной зоны.

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В Белом доме пока не прокомментировали инцидент. В последние недели NORAD уже сообщало о нескольких подобных случаях и призывает пилотов малой авиации тщательно проверять все уведомления перед взлётом в этом районе.

Другие новости о гольф-клубе Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что у гольф-клуба Трампа в сентябре прошлого года произошла стрельба. "Я в безопасности и здоров! Ничто меня не остановит. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за то, что вы меня поддерживаете", - говорилось в заявлении Трампа.

Кроме того, мы рассказывали, что американский лидер заработал сотни миллионов на криптовалюте и гольф-клубах. Согласно финансовой отчетности, речь идет про сумму приблизительно в полмиллиарда долларов.

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