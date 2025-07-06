Пара поженилась в крипте собора Святого Павла в Лондоне.

Экс-участница Spice Girls, 50-летняя певица Мелани Браун (Мелани Би) вышла замуж в третий раз. Избранником исполнительницы стал 37-летний стилист-парикмахер Рори Макфи. Пара поженилась 5 июля в крипте собора Святого Павла в Лондоне, где в 1981 году проходила свадьба тогда еще принца Чарльза и принцессы Дианы.

Как пишет People, среди знаменитых гостей присутствовали Эмма Бантон (Baby Spice), Кара Делевинь, Кэтрин Райан и Дейзи Лоу. А три дочери певицы - 26-летняя Феникс, 18-летняя Энжел Айрис и 13-летняя Мэдисон - были подружками невесты.

После церемонии состоялся звездный банкет в отеле Shangri-La, расположенном в небоскрёбе Shard - самом высоком здании Великобритании.

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Для свадьбы Мел Би выбрала индивидуально сшитое платье цвета слоновой кости от Josephine Scott, а позже переоделась в наряд от дизайнера Джастина Александера.

"Работать с ней было мечтой, она привнесла в образ собственное чувство стиля", - рассказала владелица Evelie Bridal Boutiques в Лондоне Каролина Блэк, которая помогала певице с выбором нарядов.

Также отмечается, что свадьба состоялась спустя несколько недель после девичника певицы, который она отметила на побережье в леопардовом бикини в компании 36 близких подруг.

Мел Би и Рори Макфи - что о них известно

По словам Мел Би, ее возлюбленный и давний друг семьи, с которым она познакомилась во время съемок The Masked Singer, сделал ей предложение в 2022 году во время романтического уикенда в графстве Беркшир после трех лет отношений.

Ранее Мел Би клялась, что больше никогда не выйдет замуж после двух разводов. Но Макфи помог ей вновь поверить в любовь.

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