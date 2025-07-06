Если вы хотите заменить чем-то куриное мясо, то эти продукты станут отличной альтернативой.

Курятина является простым способом добавить белок в свой рацион, однако это не единственный продукт с высоким содержанием белка, поскольку некоторые из них содержат столько же или даже больше белка, чем такое мясо. Поэтому в verywell health назвали 8 продуктов, которые имеют больше белка, чем куриная грудинка.

Грудка индейки

Грудка индейки является нежирным белком, который ненамного превышает содержание белка в курином мясе. Это хорошая альтернатива, если вам нужно добавить в блюдо куриное мясо, но вы хотите его чем-то заменить.

Тунец

Тунец также может стать альтернативой куриному мясу, однако эта рыба имеет высокое содержание уровня ртути, поэтому рекомендуется его употреблять ограниченно, особенно для беременных, кормящих женщин или женщин, планирующих забеременеть.

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"Белый тунец и желтоперый тунец содержат более высокие уровни ртути. Синий тунец также обычно содержит высокий уровень ртути, но его уровень зависит от места вылова", - объяснили в материале.

Креветки

Креветки являются универсальным и богатым белком продуктом, который можно добавлять к различным блюдам. В частности, в 85 граммах вареных креветок содержится 20 г белка и всего 84 калории.

"Вы можете удвоить эту порцию, чтобы получить 40 г белка, и все равно иметь низкокалорийное блюдо. Креветки также богаты кальцием и содержат мало насыщенных жиров", - уверяют в издании.

Говяжий фарш

Такой фарш содержит много белка, однако все же немного меньше, чем курица. В 85 г приготовленного говяжьего фарша есть 22,2 г белка.

Пармезан

Из 28 граммов пармезана можно получить 10,1 г белка, что даже больше, чем в курице. В то же время тертый пармезан содержит меньше белка, чем твердый. Также он немного калорийнее и жирнее.

Греческий йогурт

Почти 200 граммов обычного нежирного греческого йогурта содержит 19,9 г белка, 146 калорий и 230 миллиграммов кальция. Такой выбор является полезным, если вы хотите получить много белка и он лучше обычного нежирного йогурта.

Чечевица

Чечевица является высокобелковой растительной альтернативой животному белку. Один стакан вареной чечевицы содержит 17,9 г белка.

"Однако, как и курица, чечевица имеет очень низкое содержание жира и содержит клетчатку, которой нет в курице. Чечевица также имеет более высокое содержание железа, калия и фолатов, чем курица", - подчеркивают в материале.

Кисломолочный творог

Одна чашка (около 226 г) творога содержит 23,5 г белка.

"С калорийностью 183 калорий, чашка сыра может вписаться в ваш рацион, если вы следите за потреблением калорий и белков. Сыр имеет высокое содержание кальция и низкое содержание углеводов", - отметили в verywell health.

Другие советы экспертов

Ранее стало известно, что будет, если есть ежедневно помидоры. По словам экспертов, этот овощ поддерживает здоровье сердца, восстанавливает организм после физических нагрузок, защищает от деменции, балансирует уровень сахара в крови и имеет другие полезные свойства.

Также диетологи назвали 7 продуктов с высоким содержанием белка, которые лучше есть во время перекусов. В этот перечень вошли греческий йогурт, яйца, сваренные вкрутую, консервированный тунец или лосось, сырные палочки, вяленое мясо, деликатесная индейка и творог.

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