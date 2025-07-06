Львам нужно обратить особое внимание на то, что вызывает внутренний отклик и радость.

После того, как Луна перейдет в знак Стрельца 6 июля, четыре знака Зодиака почувствуют мощный импульс и ясное послание от Вселенной. Этот транзит несет волны оптимизма, заряжая уверенностью и снижая внутренние сомнения. Наступает момент, когда важно прислушаться к знакам и сделать шаг вперед, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Овен

Неожиданные новости окажутся по-настоящему вдохновляющими. Они придадут уверенности и подтолкнут к действию. Все говорит о том, что наступает новый этап, и он обещает нечто значительное. Это шанс проявить силу и решимость.

Лев

Особое внимание стоит обратить на то, что вызывает внутренний отклик и радость. Возможности, которые открываются, - не случайны. Долгожданный сигнал от Вселенной уже рядом, и отказываться от него не стоит.

Скорпион

Внутреннее спокойствие и уверенность возвращаются. Уходит самокритика, и появляется ощущение, что можно опереться на собственную силу. Это важный момент для укрепления веры в себя и уверенного движения вперёд.

Стрелец

Энергия Луны в вашем знаке усиливает чувство осознанности и готовности к переменам. Это тот самый "зеленый свет", которого вы ждали. Дорога открыта - самое время идти туда, куда давно тянет душа.

Напомним, ранее стало известно, что обещает лунный календарь в середине лета.

Вас также могут заинтересовать новости: