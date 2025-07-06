Совы - уникальные птицы, которые удивляют своей загадочностью, а англичане, например, приписывают птицам мистические свойства.

Издавна британцы верили, что если возле дома человека будет ухать сова, то скоро его ждут несчастья. Орнитолог, директор Учебно-научного института естественных и аграрных наук Черкасского национального университета им. Богдана Хмельницкого, соучредитель Украинского центра исследований хищных птиц Максим Гаврилюк в комментарии УНИАН объяснил, какие совы живут в Украине и где можно их увидеть.

Какие совы живут в Украине - перечень

По словам эксперта, всего в Украине гнездятся 11 видов сов. На большей части территории нашей страны распространены три вида этих птиц, и каждый из них имеет свои особенности гнездования. Также Максим Гаврилюк объяснил, где водятся совы в Украине.

Серая сова

Видео дня

Сугубо лесной вид. Поэтому, если человек в лесу слышит какой-то голос совы, то вероятнее всего, что это кричит именно серая сова. Хотя иногда эти совы могут гнездиться и в больших городах, к примеру, в Киеве они есть в Голосеевском парке.

Сова ушастая

Распространена на всей территории Украины. Гнездится эта птица преимущественно в агроландшафтах (пастбища, сенокосы, поля), а также очень часто в населенных пунктах. Поскольку совы ведут ночной образ жизни, то люди их не видят, а только слышат. Стоит отметить, что июнь-июль - это период, когда у ушастых сов из гнезд вылетают птенцы, и ночью можно услышать протяжный писк молодых птиц, которые подают сигнал родителям о том, где они находятся, для того, чтобы те принесли им еду, ведь после вылета птенцов из гнезд взрослые птицы еще подкармливают их. Такие звуки часто слышат жители больших городов по всей Украине.

Сова ушастая интересна еще двумя особенностями - во-первых, в отличие от большинства других сов она не гнездится в дуплах, а занимает гнезда других птиц. Например, эта сова откладывает яйца в пустых гнездах сорок, ворон, грачей. Во-вторых, ушастые совы зимой собираются в группы, и это характерно только для этого вида сов.

Сыч домашний

Гнездятся преимущественно в сельской местности. Чаще всего они обустраивают свои гнезда в полостях зданий. Эта птица интересна тем, что она может издавать очень разнообразный спектр звуков. Совершенно несправедливо считают, что, если сыч кричит над домом, то это к какой-то беде. Этот крик никак не связан с жизнью людей. Для сыча крик - это лишь способ коммуникации с другими сычами.

Какие совы занесены в Красную книгу

Орнитолог говорит. что восемь видов сов редкие и занесены в Красную книгу Украины. В частности, речь идет о таких видах:

Сипуха. Эта птица гнездится преимущественно в южных регионах Украины, а также на Закарпатье.

Эта птица гнездится преимущественно в южных регионах Украины, а также на Закарпатье. Сова болотная. Преимущественно делает гнезда на лугах, может встречаться на всей территории Украины.

Преимущественно делает гнезда на лугах, может встречаться на всей территории Украины. Филин. Эта птица гнездится на Полесье, в Карпатах, а также в степной зоне восточной части Украины. Он обитает в глухих лесах, на болотах или в местах, где есть скалистые обрывы. Места его гнездования есть также вдоль Днестра.

Эта птица гнездится на Полесье, в Карпатах, а также в степной зоне восточной части Украины. Он обитает в глухих лесах, на болотах или в местах, где есть скалистые обрывы. Места его гнездования есть также вдоль Днестра. Сплюшка (совка) - это небольшая сова, которая обустраивает гнезда на юге нашей страны.

- это небольшая сова, которая обустраивает гнезда на юге нашей страны. Сычик-воробей, сыч мохнатый, сова длиннохвостая и сова бородатая - обитают преимущественно на севере, на Полесье, в Карпатах.

Интересно, что территория существования четырех видов сов расширилась. По словам эксперта, сипуха раньше была только в Крыму, а сейчас уже она есть и в Запорожский, Херсонской, Одесской областях и на Закарпатье. Сова длиннохвостая раньше преимущественно гнездилась в Карпатах, а сейчас она уже есть и на Прикарпатье и расселилась до Тернопольской области. 20 лет назад в Украине почти не было на гнездовании совы бородатой и сычика-воробья, а сейчас эти птицы гнездится на севере Полесья.

Максим Гаврилюк также объяснил, чем отличается филин от других сов. В первую очередь, говорит эксперт, одна птица от другой отличается размером:

"Филин - это самая большая украинская сова. Эта птица в несколько раз больше других сов, и спутать ее можно только с ушастой совой, потому что и у филина, и у ушастой совы есть небольшие ушки".

Ушастая сова по размеру меньше, чем серая ворона, а филин примерно в четыре раза больше. Это очень большая птица. По словам орнитолога, в городах филина не встретишь.

Почему нельзя касаться совы, спасая птенцов

Максим Гаврилюк говорит, что птенцы сов покидают гнезда еще до того, как у них полностью вырастет оперение, и они научатся летать. Совята очень ловко лазают по веткам деревьев. Увидев такую птицу, к примеру, на ветке или на земле, может показаться, что ее покинули родители, и птенца нужно спасать. Тем не менее, эксперт предупреждает, что такого птенца ни в коем случае не нужно забирать домой.

Сначала, отмечает орнитолог, нужно убедиться, что у него нет видимых повреждений, то есть переломов, вывихов или кровотечения. Только в этом случае сову стоит забирать, чтобы показать ветеринару. Если птица выглядит здоровой и находится на земле, ее просто нужно посадить на ветку или на какое-то здание и понаблюдать, чтобы ее не достали коты. Птицу по голосу ночью найдут родители и продолжат кормить.

Максим Гаврилюк объяснил, что типичная ошибка людей, по его мнению, заключается в том, что, когда они видят таких молодых сов, они думают, что это птенцы, которые потерялись. Но это совсем не так. Перед тем, как проявлять чрезмерную заботу о птицах, надо проконсультироваться со специалистами.

справка Максим Гаврилюк Орнитолог Орнитолог, учился в Черкасском национальном университете им. Б. Хмельницкого, а потом в этом вузе стал руководителем учебно-методического отдела. Сейчас занимает должность директора Учебно-научного института естественных и аграрных наук ЧНУ. Орнитолог является экспертом Природоохранной группы Украины и соучредителем Украинского центра исследований хищных птиц.

Вас также могут заинтересовать новости: