Карина Бовсуновская

Также генсек НАТО высказался о возможности производства оружия в альянсе.

Решение об обязательном призыве в армию в Европе должны принимать отдельные страны. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью The New York Times.

Когда у него спросили, придется ли Европе ввести призыв в армию, он ответил:

"Нет, нет, это решение должны принимать отдельные страны. Некоторые страны это сделают. Финляндия уже имеет призывную службу. Другие этого не сделают, но это будет означать, что в целом придется платить хорошие зарплаты нашим мужчинам и женщинам в форме".

По словам генсека НАТО, его больше беспокоит оборонное промышленное производство, поэтому проблема всего альянса заключается в том, что ему не хватает промышленной базы для производства оружия, которая необходима для того, чтобы сдерживать "русских, северокорейцев или любого другого, кто захочет нас атаковать".

Видео дня

Рютте заверил, что сейчас альянс работает над этим вопросом "очень быстро".

Подготовка НАТО к возможной войне с РФ

Также в этом интервью Марк Рютте объяснил, как НАТО будет реагировать на возможное нападение РФ на Эстонию, которое прогнозируют через 5-7 лет. По его словам, альянс имеет "все планы на случай нападения на Эстонию".

"Я не могу вдаваться во все детали, потому что Владимир Путин, я знаю, смотрит эти программы. Но мы должны быть уверены, что у нас есть не только эти планы, но и люди и военная техника для их выполнения. И именно поэтому мы должны тратить больше (на оборону, - ред.). Но это не означает, что эстонцы оставлены на произвол судьбы. На помощь придет вся сила НАТО, включая полную поддержку Соединенных Штатов", - заверил генсек.

В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетт заявил, что в течение пяти лет Россия может стать прямой угрозой для НАТО. Он отметил, что пока не наблюдается никаких признаков перенаправления российского производства на гражданские цели, даже в случае прекращения огня.

Вас также могут заинтересовать новости: