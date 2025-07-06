Во время шоу "король тьмы" исполнил свои главные хиты.

Британский рок-музыкант Оззи Осборн официально попрощался со сценой, дав последний концерт на масштабном фестивале Back To The Beginning в родном городе Бирмингем, пишет Independent.

Вместе с ним на сцену впервые за 20 лет вышли участники оригинального состава Black Sabbath - Тони Айомми, Гизер Батлер и Билл Уорд.

"Это значит для меня все. Я вечно буду им благодарен за то, что они пришли ради меня и моих поклонников. Мне трудно выразить это словами - я чувствую невероятные эмоции и настоящую благодарность", - отметил Оззи.

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Из-за болезни Паркинсона во время концерта Осборн сидел на черном крылатом троне. В конце ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки.

Во время шоу Осборн исполнил свои главные сольные хиты.

"Так здорово снова быть на этой чертовой сцене, вы даже не представляете", - сказал он.

Мероприятие длилось 10 часов без перерыва и собрало множество метал-групп, включая Metallica, Guns N’ Roses, Alice in Chains. Концерт прошел на стадионе Villa Park.

Музыкальным директором шоу выступил легендарный гитарист Том Морелло, известный по Rage Against the Machine и Audioslave, а актёр Джейсон Момоа был ведущим.

Это было первое появление Оззи Осборна на сцене за последние шесть лет.

Напомним, о том, что у Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона, стало известно с начале 2020 года. А в феврале 2023-го рок-музыкант заявил об уходе со сцены.

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