На сегодня запрет на въезд Путина в страны-члены МУС распространяется на 125 стран.

Российский диктатор Владимир Путин хотел присоединиться к саммиту БРИКС в Рио-де-Жанейро, но есть один нюанс - его могут арестовать и экстрадировать в Гаагу, чтобы он предстал перед судом за военные преступления, совершенные в Украине. Об этом пишет Forbes.

Известно, что Международный уголовный суд (МУС) уже выдал ордер на арест Путина, поэтому Бразилия, как член суда, имеет международное обязательство задерживать любого, кто ступит на территорию страны, будучи в розыске МУС.

"Кремлевские комиссары давили на президента Бразилии, чтобы он гарантировал, что Путин не будет задержан по приказу МУС во время июльской встречи", - подчеркнули в материале.

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В то же время президент страны Луиз Инасио Лула да Силва колебался, однако все же отказался предоставить Путину иммунитет, сообщил известный ученый Атлантического совета (один из ведущих вашингтонских аналитических центров, занимающийся вопросами интернационализма) Питер Дикинсон.

В Forbes подчеркнули, несмотря на то, что Путин показывает образ "всемогущего правителя", его передвижение в мире становится все более ограниченным после того, как он начал полномасштабное вторжение в Украину.

"Когда его крылатые ракеты начали бомбить современные украинские медицинские центры и древние культурные аванпосты Всемирного наследия, Европейский Союз, Великобритания, Швейцария, Канада и Соединенные Штаты немедленно выступили против него", - подчеркнули в материале.

В издании напомнили, что на сегодня запрет на въезд Путина в страны-члены МКС распространяется на 125 стран:

19 в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

28 в Латинской Америке и Карибском бассейне,

33 в Африке,

45 в Европе.

По словам Дикинсона, недовольство Кремля относительно такого запрета началось еще два года назад перед очередным саммитом БРИКС.

"Полные решимости сорвать саммит, помощники Путина угрожали президенту ЮАР Сирилу Рамафоси, что любая попытка задержать Путина во время саммита будет расценена как акт войны", - добавил он.

Однако, как пишут в Forbes, в некотором смысле российский диктатор уже заключен в тюрьму.

"От запрета полетов российских самолетов через воздушное пространство Европы и Северной Америки до угрозы быть закованным в наручники и экстрадированным более чем половиной стран мира - теми, что присоединились к МКС, - мир Путина и его свобода передвижения сужаются", - подчеркнули в издании.

Дикинсон также добавил:

"Путин сегодня очень осторожен, куда бы он ни пошел".

По словам ученого, если страны не предоставляют президенту РФ гарантию от ареста, то он "не ездит в страны, которые являются членами МУС".

"Он также, похоже, не стремится отправляться в длительные путешествия, которые могут поставить его под угрозу незапланированных остановок в странах-членах МКС", - отметил Дикинсон.

В Forbes подытожили, что любая авиационная авария, которая заставит самолет Путина приземлиться в Брюсселе, Лондоне, Риме, Париже, Стокгольме, Токио или Сиднее, может привести к тому, что он будет вынужден отправиться в Гаагу - "поездка в один конец, которая может навсегда отдалить его от Москвы и властных кабинетов в Кремле".

Визит Путина на саммит БРИКС - что известно

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин не поедет в Бразилию на саммит БРИКС. Причиной этого стал ордер на его арест, который выдал Международный уголовный суд (МУС).

Ушаков отметил, что российский диктатор примет участие в саммите БРИКС в Бразилии по видеосвязи.

"Это связано с определенными трудностями в контексте требований МУС. В связи с этим бразильское правительство не смогло занять четкую позицию, которая позволила бы нашему президенту принять участие в этой встрече", - сказал помощник президента РФ.

Также отмечается, что на саммите БРИКС Россию будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Мероприятие пропустит и глава Китая Си Цзиньпин.

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