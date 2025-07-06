Отмечается, что особое внимание будет приковано к торгам пары доллар/евро.

Изменения курса доллара в Украине до 13 июля будут минимальными и неугрожающими. При этом курс евро в этот период будет зависеть от его соотношения к доллару на мировых рынках.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН рассказал, что, скорее всего, никаких глобальных сдвигов не будет.

Согласно его прогнозу, с 7 по 13 июля курс доллара будет в коридоре 41,6 - 42 гривни за доллар на межбанке и 41,6 - 42 гривни за доллар на наличном рынке.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях в Украине до 13 июля будут стоить 4160 – 4200 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам 41600 – 42000 гривень.

Кроме того, курс евро в Украине до 13 июля, по мнению банкира, будет находиться в коридоре 46,5 - 49 гривни за евро на межбанке и 46,5 - 49 гривни за евро на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 4650 – 4900 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 46500 – 49000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира до конца июля 2025

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в июле курс доллара будет зависеть от нескольких факторов.

По его прогнозу, в июле на украинском рынке курсовые допустимые и ожидаемые изменения могут происходить в коридорах 41,6-42,2 грн/долл. и 46,5-48,5 грн/евро.

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