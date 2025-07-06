В перечне есть Крыса и Лошадь.

Гороскоп на сегодня, 6 июля, по восточному календарю обещает поток обновления и освобождения. Это день, когда можно отпустить старое, чтобы впустить в жизнь новые благоприятные перемены. Особенно сильное влияние этот астрологический фон окажет на шесть знаков китайского Зодиака, пишет YourTango.

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Крыса

Физическое состояние заметно улучшается: уходит усталость, исчезают мелкие недомогания. Чувствуется лёгкость и желание действовать. Организм словно сам находит баланс и помогает восстановиться.

Лошадь

Происходит маленькое чудо: нужное оказывается рядом - будь то приятное угощение, удобное место или подходящий момент. Все складывается гармонично и без усилий, словно день выстроен специально под желания.

Свинья

Появляется редкая возможность побыть наедине с собой. Никаких срочных дел, звонков или обязательств - только тишина и личное пространство. Это время наполняет энергией и возвращает внутреннее спокойствие.

Собака

В жизни появляется небольшая, но значимая радость, ранее отложенная "на потом". Позволив себе то, что долго откладывалось, возникает приятное ощущение заботы о себе, которое дает больше, чем кажется.

Коза

Слова, сказанные ранее, наконец-то находят отклик. Кто-то обращает внимание на важное, что давно было сказано, или благодарит за ранее данную поддержку. Это приносит ощущение значимости и внутреннего удовлетворения.

Тигр

Внезапный сюрприз - подарок, встреча, случайная возможность - оказывается особенно приятным. Неожиданное становится источником радости, а сама ситуация выглядит словно маленький знак судьбы.

Напомним, ранее астрологи выделили три знака Зодиака с по-настоящему мистической аурой.

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