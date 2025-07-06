Стратегия является частью усилий по повышению устойчивости блока к конфликтам и изменению климата.

Брюссель намерен создать запасы важнейших минералов и комплектов для ремонта кабелей. Евросоюз обеспокоен уязвимостью блока перед угрозами.

"ЕС сталкивается со все более сложной и ухудшающейся ситуацией, характеризующейся ростом геополитической напряженности, включая конфликты, усиливающееся воздействие изменения климата, ухудшение состояния окружающей среды, а также гибридные и киберугрозы", - говорится в проекте документа Европейской комиссии, с которым ознакомилась Financial Times.

Страны-члены должны координировать запасы продовольствия, медикаментов и даже ядерного топлива, заявили в исполнительном органе ЕС. Это также ускорит работу по созданию на уровне блока запасов модулей для ремонта кабелей, "чтобы обеспечить быстрое восстановление после сбоев в энергоснабжении или оптических кабелях", а также редкоземельных элементов и постоянных магнитов, которые имеют решающее значение для энергетических и оборонных систем.

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Стоит отметить, что в рамках мер по реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные со стихийными бедствиями, блок уже располагает парком самолетов и вертолетов для тушения пожаров, самолетом для медицинской эвакуации, а также такими объектами, как полевые госпитали и критически важные медицинские материалы, в 22 странах ЕС.

Однако комиссия заявила, что создаст "сеть запасов" для улучшения координации между странами блока. В документе говорится, что "существует ограниченное общее понимание того, какие товары первой необходимости требуются для обеспечения готовности к кризисным ситуациям в условиях быстро меняющейся обстановки в области рисков".

Также будут составлять регулярно обновляемые списки товаров первой необходимости, адаптированные к каждому региону и типу кризиса.

Дефицит редкоземельных металлов

Мировая торговля оказалась под угрозой из-за дефицита китайских редкоземельных металлов. Глобальные цепочки поставок оказались под угрозой из-за медленных темпов выдачи лицензий в Китае.

В результате некоторые европейские заводы по производству автозапчастей приостановили работу.

18 июня стало известно, что экспорт редкоземельных продуктов из Китая, включая мощные магниты, в мае упал до нового пятилетнего минимума.

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