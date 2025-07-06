По словам главы государства, Военно-морские силы уже доказали, что Украина будет защищать свои интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя воинов Военно-Морских сил ВСУ отметил, что они держат оборону на воде, на суше, прикрывают небо и делают все для безопасности нашего государства.

Об этом говорится в посте главы государства в Telegram по случаю Дня Военно-Морских сил Вооруженных Сил Украины.

"Вместе со всеми нашими Силами обороны воины ВМС доказали, что Украина способна и будет защищать свои интересы. Российского десанта не было и не будет в Одессе, "Москва" пошла на дно, остров Змеиный под контролем Украины, уничтожено и повреждено 28 российских кораблей и одна подводная лодка, а "зерновой коридор" функционирует и поддерживает продовольственную безопасность мира", - подчеркнул Зеленский.

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В свою очередь Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что Украина - морская держава: "Была. Есть. И будет".

Он напомнил, что наши военно-морские традиции имеют тысячелетнюю глубину: от княжеских флотилий Руси, запорожских чаек, флота Украинской Народной Республики, который поднял сине-желтые флаги на Черном море более ста лет назад.

По словам Сырского, с началом полномасштабного вторжения России наши Военно-Морские Силы стали одним из ключевых факторов украинской стойкости.

"Враг пытался отрезать нас от моря, подорвать экономику. Но в результате - мы отодвинули его от наших берегов. Феномен этой войны в том, что Украина, имея ограниченный надводный флот, превратила некогда грозный Черноморский флот России на флотилию, которая прячется в бухтах Новороссийска. Вражеский флот фактически устранен из Крыма. И значительная часть этой победы - заслуга Военно-Морских Сил Украины", - отметил главнокомандующий.

Он обратил внимание, что сегодня ВМС Украины - это беспилотные надводные и подводные системы, это береговая оборона, это морская пехота, которая держит самые горячие участки фронта и на суше и эффективно атакует, это высокоточное оружие, это технологии, которые не только отвечают вызовам, но и формируют будущее.

Ситуация в Черном море

Как сообщал УНИАН, яркий пример эффективного противостояния врагу в море - это то, что РФ вынужденно перешла на применение дорогих противокорабельных ракет (ПКР) Х-31 своими истребителями, летающими над Черным морем.

С мая вражеские самолеты не рискуют приближаться к украинским морским беспилотникам в Черном море без таких ракет. Россияне уже давно пользуются истребителями Су-30 для перехвата украинских морских дронов и катеров, однако ранее для этого использовали или пушечное вооружение, или кассетные бомбы, отметило издание. Но после того, как в мае в акватории Черного моря наш морской дрон сбил вражеский истребитель Су-30, россияне решили не рисковать и вынуждены тратить ценные сверхзвуковые противокорабельные крылатые ракеты.

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