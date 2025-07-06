Томаты будут вам очень благодарны за эту подкормку - вносить надо в июле.

Середина лета для фермеров - самое ответственное время года, когда они с нетерпением ждут первого урожая. Некоторые дачники могут быть разочарованы медленным развитием томатов. Если плоды упорно остаются зелеными и совсем не пахнут, то вам стоит запомнить, чем подкормить помидоры в июле во время плодоношения. Вовремя внесенное удобрение может сотворить чудо.

Чем обработать помидоры в июле из химических препаратов

Чтобы растение развивалось правильно, нужно дать ему необходимые для этого вещества. В июле томаты находятся в фазе увеличения и созревания плодов. Если в начале лета кусты подпитывают азотом для наращивания зеленой массы, то сейчас препараты нужно поменять на фосфорно-калийные. Именно такие микроэлементы отвечают за вкус плодов, засухоустойчивость кустов и общее укрепление иммунитета.

При недостатке калия плоды вырастают бледными и безвкусными. Поэтому в июле нужно вносить на грядки калийные препараты. Одним из самых простых в приготовлении считается гумат калия - столовую ложку средства разводят в 10 л воды. Затем утром до наступления жары полейте удобрением влажную почву возле томатов. Подкормку можно повторять раз в 3 недели, пока урожай не будет собран.

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Другие популярные препараты с содержанием микроэлемента - суперфосфат, нитроаммофоска, калиевая селитра, сульфат калия.

Чем подкормить помидоры в июле - народные методы

Если не можете или не хотите применять химию - используйте подручные вещества. Из народных средств наиболее богата калием зола. Для приготовления питательной подкормки смешайте 500 г пепла, 10 капель йода и 5 л кипятка. Оставьте настояться на сутки, процедите смесь и растворите 10 л воды. Влейте по 500 мл жидкости под каждый куст утром или вечером.

Есть ещё один аптечный препарат, чем кормить помидоры в июле советуют дачники. Речь о борной кислоте. Она ускоряет созревание плодов. В 10 л теплой воды смешайте от 2 до 5 г бора - чем слабее листья, тем больше. Поливайте под корень или опрыскивайте томаты по листу.

Ранее мы подробно писали, как часто поливать помидоры в июле. Кажется, что в поливе нет ничего сложного, но именно неправильная техника может быть причиной неурожайности.

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