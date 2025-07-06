Генеральный штаб обнародовал данные о потерях врага по состоянию на утро 6 июля, с соответствующей информацией.

Боевая авиация врага продолжает уменьшаться: официально подтверждено уничтожение уже 421 самолета РФ.

Генеральный штаб обнародовал данные о потерях врага по состоянию на сегодняшнее утро с соответствующей информацией. В Facebook указано, что "боевые потери противника с 24.02.22 по 06.07.25" составили, в частности: "самолетов - 421 (+1) единица".

Потери врага в личном составе за период с 24 февраля 2022 г. уже превысили 1 млн 26,4 тыс человек (+ 1180 человек за минувшие сутки). Также украинские воины за вчерашний день обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 39 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, 216 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 104 единицы автомобильной техники оккупантов.

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Где и когда Россия могла потерять этот самолет

Как сообщал УНИАН, вчера Генштаб ВСУ обнародовал результаты удара Украины по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области, где базируются вражеские самолеты Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Согласно сообщению, был поражен учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты, а также склад с управляемыми авиабомбами.

Уточнялось, что этот удар был нанесен 5 июля.

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