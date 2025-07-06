Военный, который прошел боевые действия на Донбассе и операцию с высадки на левом берегу Днепра, рассказал, что такие вопросы задают не слишком умные люди.

Замкомандира 39-й ОБрБО (отдельной бригады береговой обороны) 30-го корпуса морской пехоты, подполковник Богдан Пржегалинский откровенно рассказал о том, какие вопросы некорректно задавать военнослужащим.

Воин ВСУ, который борется с оккупантами еще с 2016 года, отметил, что абсолютно бессмысленно спрашивать о том, когда закончится война.

"И в основном он [вопрос] произносится с таким надрывом – ну когда же, когда же она закончится, эта война? Об этом почти никогда не спрашивают военные или гражданские вокруг военных, которые действительно вкладываются во весь этот движ. И наоборот – чаще всего такое можно услышать от людей, которые вообще не имеют отношения к войне, кроме своих глубоких переживаний от чтения новостей", - отметил он в интервью "Украинской Правде".

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Пржегалинский подчеркнул, что такие люди могут задонатить 5 гривен и потом в течение следующим месяцев "гордиться своим весомым вкладом в победу". По словам военного, этот вопрос очень неприятный. Ведь он звучит как обесценивание того, что делают украинские защитники.

"Человек, который задает этот вопрос, в первую очередь кажется не слишком умным. Когда все же приходится отвечать, всегда говорю: война закончится, когда мы все и лично ты, начнем что-то делать для этого", - добавил подполковник. Также он считает, что этот вопрос все же можно задать военным, если правильно его сформулировать. Например, поинтересоваться экспертным мнением о том, есть ли изменения в полномасштабной войне на нашу пользу.

Также одним из максимально глупых, по мнению Пржегалинского, является вопрос о том, не жалеют ли военные о том, что пошли на войну.

"Особенно если о таком спрашивают не кадровых военных, которые сознательно выбирают для себя профессию, а мобилизованных. Большинство тех, кто сегодня в украинской армии, не служить шли, а защищать своих детей, родителей, свои дома, это же очевидно", - подчеркнул он. Военный считает, что в такие моменты важно учитывать, что война - это постоянные "эмоциональные качели".

Другие новости о службе в украинской армии

Ранее УНИАН сообщал о том, что думают военные о проблемах мобилизации и репутации ТЦК. В частности, командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась подчеркнул, что негативная репутация у ТЦК возникает из-за страха украинцев перед мобилизацией.

Кроме того, президент Украины недавно подписал закон, который гарантирует выплату компенсации за все неиспользованные дни отпуска в случае увольнения военного со службы во время действия военного положения.

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