"Укрзализныця" увеличит количество поездов с женскими купе. Так, с 25 июля еще три состава будут иметь такие вагоны.
Об этом сообщает перевозчик, отмечая, что масштабирует проект.
Так, новые поезда с женскими купе:
- № 38/37 Киев - Запорожье;
- № 98/97 Ковель - Киев;
- № 22/21 Львов - Харьков.
Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5.
"Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий - один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны... В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе", - отмечают в УЗ.
Всего теперь женские купе уже доступны в составе 15 поездов:
- № 1/2 Харьков - Ворохта;
- № 3/4 Запорожье - Ужгород;
- № 5/6 Запорожье - Ясиня;
- № 15/16 Харьков - Ясиня;
- № 17/18 Харьков - Мукачево (Ужгород);
- № 22/21 Львов - Харьков;
- № 26/25 Одесса - Ясиня;
- № 29/30 Киев - Ужгород; № 29/30 Киев - Ясиня;
- № 38/37 Киев - Запорожье;
- № 41/42 Днепр - Трускавец;
- № 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;
- № 75/76 Киев - Кривой Рог; № 75/76 Киев - Кривой Рог;
- № 81/82 Киев - Чоп (Ужгород);
- № 95/96 Киев - Рахов;
- № 98/97 Ковель - Киев.
При оформлении билета в приложении или на сайте следует ориентироваться на отметку "Женское купе".
Укрзализныця - последние новости
В мае 2023 года "Укрзализныця" сообщила, что рассматривает возможность введения женских купе.
Первые поезда "Укрзализныци" с женскими купе начали курсировать в конце июня того же года. отправились по нескольким направлениям. Это было внедрено в пилотном режиме, сначала на четырех направлениях: Киев - Ужгород, Днепр - Трускавец, Киев - Кривой Рог, Харьков - Ясиня. Билеты можно было тогда приобрести только через мобильное приложение Укрзализныци.
Затем проект начали постепенно расширять.