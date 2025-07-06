Национальный перевозчик масштабирует проект.

"Укрзализныця" увеличит количество поездов с женскими купе. Так, с 25 июля еще три состава будут иметь такие вагоны.

Об этом сообщает перевозчик, отмечая, что масштабирует проект.

Так, новые поезда с женскими купе:

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№ 38/37 Киев - Запорожье;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№ 22/21 Львов - Харьков.

Во всех трех поездах женские купе будут в вагоне № 5.

"Ощущение комфорта и безопасности во время путешествий - один из наших приоритетов. Именно поэтому мы масштабируем проект женских купе и добавляем еще 3 поезда, в которых с 25 июля будут курсировать такие вагоны... В такие купе допускаются только женщины или женщины с детьми до 5 лет включительно. По стоимости они не отличаются от обычных купе", - отмечают в УЗ.

Всего теперь женские купе уже доступны в составе 15 поездов:

№ 1/2 Харьков - Ворохта;

№ 3/4 Запорожье - Ужгород;

№ 5/6 Запорожье - Ясиня;

№ 15/16 Харьков - Ясиня;

№ 17/18 Харьков - Мукачево (Ужгород);

№ 22/21 Львов - Харьков;

№ 26/25 Одесса - Ясиня;

№ 29/30 Киев - Ужгород; № 29/30 Киев - Ясиня;

№ 38/37 Киев - Запорожье;

№ 41/42 Днепр - Трускавец;

№ 43/44 Черкассы - Ивано-Франковск;

№ 75/76 Киев - Кривой Рог; № 75/76 Киев - Кривой Рог;

№ 81/82 Киев - Чоп (Ужгород);

№ 95/96 Киев - Рахов;

№ 98/97 Ковель - Киев.

При оформлении билета в приложении или на сайте следует ориентироваться на отметку "Женское купе".

Укрзализныця - последние новости

В мае 2023 года "Укрзализныця" сообщила, что рассматривает возможность введения женских купе.

Первые поезда "Укрзализныци" с женскими купе начали курсировать в конце июня того же года. отправились по нескольким направлениям. Это было внедрено в пилотном режиме, сначала на четырех направлениях: Киев - Ужгород, Днепр - Трускавец, Киев - Кривой Рог, Харьков - Ясиня. Билеты можно было тогда приобрести только через мобильное приложение Укрзализныци.

Затем проект начали постепенно расширять.

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