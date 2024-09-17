В украинском языке есть много русизмов, связанных с финансовыми терминами. Они так укоренились, что их можно услышать даже у работников банков и магазинов. Чтобы ваша речь звучала грамотнее, запомните правильные аналоги слов "мелочь", "наличка" и "сдача".
Как сказать на украинском "мелочь"
У слова "мелочь" есть несколько украинских аналогов:
- дрібні гроші;
- дріб'язок;
- монети;
- копійки.
Выбирайте вариант, который вам больше нравится. Например, в магазине можно сказать: "Вибачте, я не маю дрібних грошей".
Как будет "сдача" по-украински
Запомните, что "сдача" на украинском будет "решта". Поэтому вместо "Чи буде у вас здача з 50 гривень?" спросите: "Чи буде у вас решта?".
"Наличные деньги" на украинском
"Наличка" на украинском языке будет "готівка". А вместо "безналичный розрахунок" нужно говорить "безготівковий розрахунок". Поэтому если продавец спросил: "Ви хочете розрахуватись карткою чи готівкою?", то это совершенно правильно.
Раньше мы также писали, что в украинском языке не говорят "рассрочка". Это слово относится к суржику. Вместо него правильно говорить "на виплат": "Ми купили автомобіль на виплат".