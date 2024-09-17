Подбираем украинские аналоги для связанных с финансами русизмов.

В украинском языке есть много русизмов, связанных с финансовыми терминами. Они так укоренились, что их можно услышать даже у работников банков и магазинов. Чтобы ваша речь звучала грамотнее, запомните правильные аналоги слов "мелочь", "наличка" и "сдача".

Как сказать на украинском "мелочь"

У слова "мелочь" есть несколько украинских аналогов:

дрібні гроші;

дріб'язок;

монети;

копійки.

Выбирайте вариант, который вам больше нравится. Например, в магазине можно сказать: "Вибачте, я не маю дрібних грошей".

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Как будет "сдача" по-украински

Запомните, что "сдача" на украинском будет "решта". Поэтому вместо "Чи буде у вас здача з 50 гривень?" спросите: "Чи буде у вас решта?".

"Наличные деньги" на украинском

"Наличка" на украинском языке будет "готівка". А вместо "безналичный розрахунок" нужно говорить "безготівковий розрахунок". Поэтому если продавец спросил: "Ви хочете розрахуватись карткою чи готівкою?", то это совершенно правильно.

Раньше мы также писали, что в украинском языке не говорят "рассрочка". Это слово относится к суржику. Вместо него правильно говорить "на виплат": "Ми купили автомобіль на виплат".

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