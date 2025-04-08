О некоторых из них вы могли догадываться, а остальные - вызывают удивление.

Посудомоечная машина — это, безусловно, самый быстрый способ помыть посуду. Это современное удобство, от которого большинство из нас уже не готовы отказаться. Однако не всю посуду можно или стоит мыть в посудомоечной машине, пишет Real Simple.

Сильные струи воды и высокая температура могут повредить некоторые предметы, сократить срок их службы или вовсе их испортить. Поэтому есть десять кухонных предметов, которые точно необходимо мыть вручную, чтобы они служили дольше и не ломались.

Чувствительная посуда

По словам внутреннего эксперта по уборке компании Clorox Мэри Гальярди, некоторые виды посуды, такие как алюминий, медь, чугун, углеродистая сталь и сковороды с антипригарным покрытием следует мыть только вручную. Если вы не уверены, из чего сделана ваша посуда, проверьте маркировку на обратной стороне или найдите информацию в интернете.

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Пластиковые изделия

Инструктор по кулинарии и нутрициолог Уитни Кардози утверждает, что большинство пластиковых предметов — особенно крышки от стеклянных контейнеров — не следует мыть в посудомоечной машине, чтобы они не деформировались и дольше служили.

Тонкий пластик легко деформируется от высокой температуры. Если вам всё-таки нужно помыть пластиковую посуду, используйте верхнюю полку машины.

Термокружки и термоконтейнеры

Когда речь идёт о термокружках, их тоже лучше мыть вручную. "Так они дольше сохраняют температуру напитков и служат дольше", — говорит Кардози. Тем не менее, если нужна глубокая чистка, иногда можно поместить термокружку в посудомоечную машину. То же правило касается термосов и бутылок с двойными стенками.

Деревянные предметы и посуда

Если вы хотите, чтобы деревянные ложки и доски прослужили дольше, не кладите их в посудомойку. Они теряют свою отделку.

Иногда можно даже обработать их специальным пищевым маслом или воском для дерева, чтобы вернуть им свежесть.

Кухонная техника

Рисоварки и мультиварки лучше мыть вручную. Иногда у них есть съёмные части, которые можно мыть в посудомоечной машине, но обязательно лучше проверить инструкцию по уходу.

Мрамор

Мрамор может выглядеть роскошно и прочно, но это пористый материал, который не всегда самый долговечный, а такие предметы, как сырные тарелки, скалки и разделочные доски, часто имеют высокую цену. Вот почему важно защищать их и мыть вручную, а не бросать в посудомоечную машину.

Серебро 925 пробы

Если вы унаследовали серебряные столовые приборы от бабушки — не рискуйте испортить их в посудомойке.

Ножи и кухонные ножницы

Хорошие ножи стоят недёшево, поэтому важно ухаживать за ними правильно. "Температура и влага в посудомоечной машине тупят лезвия, а сильные струи воды могут ударить ножи о другую посуду и повредить режущую кромку", — объясняет президент и генеральный директор компании AspenClean Алисия Соколовски. Рукоятки ножей, особенно деревянные, также могут треснуть или расшататься.

Фарфор и деликатная посуда

Убирать после праздничного ужина — утомительно. Но, глядя на гору посуды, вы можете забыть, что тонкий фарфор всё равно нужно мыть вручную. Ведь высокие температуры и агрессивные моющие средства могут повредить узоры, ослабить глазурь и вызвать трещины.

Позолота или серебристая отделка также могут потускнеть от мытья в машине.

Хрусталь и стекло

То же касается бокалов для вина и другой стеклянной посуды, которую вы используете по особым случаям. Хрусталь хрупкий и может помутнеть или треснуть от резкого перепада температур. А бокалы на ножке легко разбиваются, если сдвигаются во время цикла мытья.

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