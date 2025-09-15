Как выращивать и ухаживать за фаленопсисом - важные правила для начинающих цветоводов.

Фаленопсисы, или орхидеи-мотыльки, - одни из самых популярных комнатных растений. Их утончённые цветы могут радовать несколько месяцев, а ухаживать за ними проще, чем кажется.

Как пишет Southern Living, в природе фаленопсисы растут на деревьях, поэтому в домашних условиях их сажают не в землю, а в кору с добавлением сфагнума. Главное правило - не заливать корни: избыточная влага вызывает гниль. Полив проводят, когда субстрат подсох, обычно 1–2 раза в неделю для коры и реже для мха. Вода должна свободно уходить через дренажные отверстия.

Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Лучше всего подходят восточные и северные окна, южные и западные - только при защите от прямых лучей. Оптимальная температура +20…+27°С днём и не ниже +16°С ночью. При слишком сухом воздухе листья могут морщиться — помогает опрыскивание или поддон с влажной галькой.

Как удобрять и пересаживать орхидею - советы

Удобряют орхидеи специальными составами 2 раза в месяц, а некоторые цветоводы вносят слабый раствор при каждом поливе. Зимой подкормки прекращают. Пересаживают растение каждые 2–3 года или если кора разложилась. Делать это лучше вне периода цветения.

Как размножать орхидею

Иногда на цветоносе появляются "детки". Их отделяют от материнского растения, когда корни подрастут до 5–7 см, и высаживают в отдельный горшок.

Болезни и вредители орхидей

Основная проблема — переувлажнение. Оно приводит к гнили корней и листьев. Опасны и грибковые инфекции, которые проявляются пятнами. Вредители - щитовка, клещи, мучнистый червец. Помогает обработка инсектицидным мылом или спиртовым тампоном.

Как ухаживать за орхидеей после покупки

Покупные фаленопсисы часто уже цветут, а после увядания бутоны можно стимулировать снова. Если цветонос полностью засох — его обрезают у основания. Если он зелёный — обрезают чуть выше второй почки. Для повторного цветения важны свет и перепад температуры днём и ночью не менее 5–7 градусов. При хорошем уходе орхидея зацветает раз в год, а иногда и дважды.

