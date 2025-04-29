Орхидеи можно научиться размножать в домашних условиях.

Орхидеи - растения, которые ценятся за изысканные цветы, которые долго цветут. Поэтому многие стремятся научиться самостоятельно размножать эти растения, чтобы иметь их много дома. Однако за ними сложно ухаживать, и часто без советов садоводов не обойтись. О том, какие методы размножения орхидей советуют эксперты, пишет marthastewart.com.

Садоводы назвали три самых лучших метода размножения орхидей.

Размножение делением

Этот метод предусматривает разделение растения на меньшие части, каждая из которых имеет собственные точки роста и корневую систему.

Видео дня

Директор питомника Тэмми Санс советует сначала выбрать зрелое растение, которое уже имеет побеги. Также для работы нужно взять стерильные инструменты, такие как секатор, нож или ножницы. С корня следует удалить любой старый грунт и осмотреть растение, чтобы определить участки, которые имеют собственные корни.

"Используя стерильные инструменты, осторожно отделите каждую ветку, убедившись, что она имеет достаточное количество корней. Тогда отдельно пересадите каждую ветку в свежий грунт для орхидей, такой как сфагнум или кора", - пояснила Санс.

По ее словам, только что пересаженные орхидеи нуждаются в легком поливе и достаточном количестве света, но прямые солнечные лучи противопоказаны. Теплая среда поможет растениям быстрее восстановиться и начать расти.

Размножение черенками

Некоторые виды орхидей, такие как Dendrobium, можно размножать черенками. Владелец садоводческой компании Мэтт Рамос советует выбрать стебель со здоровым узлом - небольшим бугорком, где могут образовываться корни или новые побеги. При этом следует использовать чистые острые ножницы или секатор, чтобы срезать стебель чуть ниже узла. После этого черенок нужно поместить в горшок со смесью для орхидей.

"Держите черенок в теплом влажном месте с непрямым светом. Может потребоваться несколько недель, пока начнут формироваться корни, поэтому терпение - это главное. Как только черенок пустит корни, вы можете относиться к нему как к взрослой орхидее", - подчеркнул эксперт.

Размножение из семян

По словам Санс, размножение орхидей из семян - более сложный и трудоемкий процесс. Дело в том, что семена этих растений не имеют накопленных питательных веществ. Перед посевом их надо простерилизовать, замочив в мягком растворе отбеливателя, после чего тщательно промыть.

Вам понадобится чистый контейнер и специальная смесь для посева орхидей или почва на основе агара - желатиноподобная смесь, полученная из красных водорослей. Семена нужно равномерно распределить, но не засыпать, поскольку для прорастания им необходим свет.

Контейнер с семенами стоит держать во влажной среде с температурой от 22 до 24 градусов Цельсия.

"Понадобится несколько месяцев, пока семена прорастут и начнет формироваться растение", - подчеркнула Санс.

Как только орхидеи разовьют корни и листья, их нужно пересадить в небольшие горшки с хорошо дренированной смесью для орхидей.

Ранее УНИАН писал о рецепте раствора для полива орхидей. Эксперт по комнатным растениям Софи Харрис рассказала, что именно банановая вода помогла ей справиться с нецветением орхидей. Однако она предупредила, что такое средство следует использовать только раз в месяц.

По словам эксперта, чтобы приготовить банановую воду для орхидей, нужно замочить кусочки кожуры банана в воде на несколько дней. После этого процедить ее и использовать для полива растений.

Вас также могут заинтересовать новости: