Главное - действовать быстро и использовать правильный метод очистки в зависимости от типа пятна.

Праздники-это очень весело, но убирать последствия веселья бывает сложно. Как пишет Mirror, эксперты компании Mary's Kitchen Flour Sack Towels в этом сезоне предложили свои праздничные советы, чтобы вы и ваш дом могли сиять чистотой.

"Красное вино, клюквенный соус, соус, воск, копоть и живица – вот лишь некоторые из виновников, которые могут испортить ваш праздничный декор. главное – действовать быстро и использовать правильный метод очистки в зависимости от типа пятна. Приложив немного усилий, вы сможете сохранить свой дом в лучшем виде в праздничный сезон", - говорит владелец компании Аллен Чивлак.

Вот советы бренда о том, как легко содержать свой дом в чистоте во время праздников:

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Пятна от красного вина

Шаг 1. Промокните пятно чистой тканью, чтобы впитать как можно больше вина.

Шаг 2: Посыпьте пятно солью или пищевой содой, чтобы впитать больше жидкости

Шаг 3: Смойте холодной водой и нанесите смесь равных частей мыльного средства и перекиси водорода

Шаг 4: Постирайте как обычно, следуя инструкциям по уходу за тканью

Пятна от жира и соуса

Шаг 1. Промокните пятно чистой тканью, чтобы удалить излишки жира.

Шаг 2: Посыпьте пятно кукурузным крахмалом или тальком, чтобы они впитали жир

Шаг 3: Стряхните порошок и нанесите смесь моющего средства и воды

Шаг 4: Постирайте как обычно.

Клюквенный соус

Шаг 1: Уберите излишки соуса ложкой или ножом

Шаг 2: Промойте пятно холодной водой

Шаг 3. Предварительно обработайте смесью уксуса и мыльного средства.

Шаг 4: Постирайте, как рекомендовано для ткани

Елочная живица

Шаг 1. Заморозьте живицу с помощью пакета со льдом или кубиков льда в полиэтиленовом пакете.

Шаг 2. Когда она затвердеет, соскребите ее тупым ножом.

Шаг 3. Нанесите спирт на остатки пятна и постирайте вещь.

Блестки

Шаг 1. Используйте валик для ворса или клейкую ленту, чтобы собрать рассыпанные блестки.

Шаг 2. Если на пятне есть блестки, нанесите на пятно смесь воды и жидкого мыльного средства с помощью ткани.

Шаг 3: Прополощите и постирайте в соответствии с инструкциями по уходу за тканью

Свечной воск

Шаг 1: Дайте воску затвердеть, затем аккуратно соскребите излишки тупым ножом

Шаг 2. Положите на восковое пятно бумажный пакет или бумажное полотенце.

Шаг 3: Прогладьте бумагу, растопив воск на бумаге

Шаг 4. Постирайте вещь как обычно.

Шоколадные пятна

Шаг 1: Удалите излишки шоколада ножом

Шаг 2. Промойте пятно холодной водой с тыльной стороны ткани.

Шаг 3. Предварительно обработайте смесью средства для мытья посуды и воды.

Шаг 4: Постирайте в соответствии с инструкциями по уходу за тканью

Чернильные пятна

Шаг 1. Подложите бумажное полотенце под загрязненный участок.

Шаг 2. Смочите пятно спиртом чистой тканью.

Шаг 3. Промокните пятно, пока чернила не впитаются бумажным полотенцем.

Шаг 4. Постирайте вещь, следуя инструкциям по уходу.

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