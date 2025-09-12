Когда дело доходит до стирки, горячая вода кажется оптимальным вариантом, но это не всегда правильный выбор для удаления некоторых пятен.
Дело в том, что для некоторых типов пятен высокая температура может принести больше вреда, чем пользы, поскольку она затягивает пятно глубже в волокна, а не выводит его, пишет Marthastewart.
"Горячая вода может привести к тому, что некоторые пятна, особенно от яиц, крови, пота, травы и еды, затвердеют, что затрудняет их удаление", - объяснила эксперт по моющим средствам и стирке Джеки Эшли.
Чтобы не дать пятнам превратиться в неустраняемые, их следует всегда сначала обрабатывать холодной водой. В таких случаях более эффективной будет стирка в прохладной воде с мягким моющим средством, посоветовала Эшли.
Белковые пятна
Белковые пятна, такие как пятна от крови, пота, молочных продуктов, яиц, грудного молока и мясного сока, являются одними из самых распространенных и всегда должны обрабатываться холодной водой.
"Для пятен от белковых продуктов, таких как молочные продукты, кровь, пот и многие продукты питания, лучше всего сначала использовать холодную воду. Горячая вода может размазать или "запечь" эти пятна, что затруднит их удаление", - объяснила эксперт.
Пятна от травы и растительных компонентов
С травой, грязью и землей также лучше всего справляться холодной водой. Они содержат органические соединения, которые при нагревании ведут себя подобно белковым пятнам. "Начните с полоскания холодной водой, чтобы предотвратить закрепление и распространение пятен", - посоветовала Эшли.
Чернила и краски
Краски и масляные чернила также могут ухудшить состояние при обработке горячей водой. Лучше положите испачканную вещь лицевой стороной вниз и промойте холодной водой с изнанки, чтобы предотвратить распространение пигмента. Испачканные красками вещи лучше стирать отдельно от другой одежды.
Вино и напитки с танинами
Пятна от красного вина и чая, как известно, очень сложны для удаления, а горячая вода только усугубляет проблему. Тепло может закрепить танины (натуральные соединения, которые могут содержаться в этих пятнах), что затрудняет их полное удаление.
Как и вино, помидоры и ягоды содержат схожие трудновыводимые соединения. Стирка в горячей воде лишь закрепит их в волокнах (подобно натуральным красителям для ткани). Эффективны пятновыводители, такие как мягкое средство для мытья посуды и дистиллированный белый уксус, а также холодная вода.
