Выбор правильной температуры воды особенно имеет значение для этих пятен.

Когда дело доходит до стирки, горячая вода кажется оптимальным вариантом, но это не всегда правильный выбор для удаления некоторых пятен.

Дело в том, что для некоторых типов пятен высокая температура может принести больше вреда, чем пользы, поскольку она затягивает пятно глубже в волокна, а не выводит его, пишет Marthastewart.

"Горячая вода может привести к тому, что некоторые пятна, особенно от яиц, крови, пота, травы и еды, затвердеют, что затрудняет их удаление", - объяснила эксперт по моющим средствам и стирке Джеки Эшли.

Чтобы не дать пятнам превратиться в неустраняемые, их следует всегда сначала обрабатывать холодной водой. В таких случаях более эффективной будет стирка в прохладной воде с мягким моющим средством, посоветовала Эшли.

Белковые пятна

Белковые пятна, такие как пятна от крови, пота, молочных продуктов, яиц, грудного молока и мясного сока, являются одними из самых распространенных и всегда должны обрабатываться холодной водой.

"Для пятен от белковых продуктов, таких как молочные продукты, кровь, пот и многие продукты питания, лучше всего сначала использовать холодную воду. Горячая вода может размазать или "запечь" эти пятна, что затруднит их удаление", - объяснила эксперт.

Пятна от травы и растительных компонентов

С травой, грязью и землей также лучше всего справляться холодной водой. Они содержат органические соединения, которые при нагревании ведут себя подобно белковым пятнам. "Начните с полоскания холодной водой, чтобы предотвратить закрепление и распространение пятен", - посоветовала Эшли.

Чернила и краски

Краски и масляные чернила также могут ухудшить состояние при обработке горячей водой. Лучше положите испачканную вещь лицевой стороной вниз и промойте холодной водой с изнанки, чтобы предотвратить распространение пигмента. Испачканные красками вещи лучше стирать отдельно от другой одежды.

Вино и напитки с танинами

Пятна от красного вина и чая, как известно, очень сложны для удаления, а горячая вода только усугубляет проблему. Тепло может закрепить танины (натуральные соединения, которые могут содержаться в этих пятнах), что затрудняет их полное удаление.

Как и вино, помидоры и ягоды содержат схожие трудновыводимые соединения. Стирка в горячей воде лишь закрепит их в волокнах (подобно натуральным красителям для ткани). Эффективны пятновыводители, такие как мягкое средство для мытья посуды и дистиллированный белый уксус, а также холодная вода.

