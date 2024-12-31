Эксперты советуют использовать меньше стирального средства, чем указано на его упаковке.

Стиральный порошок может улучшить или испортить ваше белье, однако важно выбирать не только правильный тип этого средства, но и использовать его в нужном количестве, пишет nbcnews.

Поэтому эксперты рассказали, сколько именно стирального средства следует использовать в зависимости от типа загрузки и как понять, используете ли вы много или мало стирального средства.

Сколько стирального порошка следует использовать?

Несмотря на то, что многие стиральные порошки имеют колпачок для отмеривания или инструкцию, где указано, сколько их нужно использовать, эксперты отмечают, что эти советы часто приводят к тому, что вы используете больше, чем нужно, чтобы поддерживать одежду чистой.

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"Я поощряю людей использовать меньше моющего средства, чем рекомендовано на упаковке", - подчеркнул генеральный директор Dallas Maids, службы по уборке домов в Далласе, штат Техас Алекс Варела.

По словам экспертов, количество порошка зависит от того, сколько вещей вы стираете.

"Для мелкого белья нужно около двух столовых ложек жидкого стирального средства, для среднего - три-четыре столовые ложки, а для крупного - пять столовых ложек. Если вы используете порошок, увеличьте его количество, поскольку он менее концентрированный", - отметил Мэтт О'Коннор, соучредитель NoScrubs.io, службы доставки белья в Остине, штат Техас.

Также следует учитывать, что такие советы могут влиять на различные факторы. В частности Варела отмечает, что профессиональные стиральные машины требуют меньше моющего средства, ведь используют меньше воды.

"На каждую столовую ложку, которую вы используете в обычной машине, вы должны использовать только чайную ложку в стиральной машине с высокоэффективной стиркой", - объяснил он.

Кроме того, на количество моющего средства влияют и пятна.

"Я всегда советую нанести немного больше моющего средства непосредственно на пятно, оставить на пять минут, а затем бросить в стиральную машину", - советует Варела.

По его словам, если на одежде нет пятен, а просто она грязная, тогда вам стоит увеличить количество стирального средства.

"Добавьте примерно на пятьдесят процентов больше, чем обычно", - рекомендует О'Коннор.

Что произойдет, если использовать неправильное количество стирального средства?

Слишком мало стирального средства приведет к тому, что ваша одежда после стирки будет еще грязной.

"Мало того, что вы тратите средство без надобности, так еще и чрезмерное его количество может оставить на одежде осадок, который, в свою очередь, может притягивать еще больше грязи. Кроме того, со временем вы создадите чрезмерное количество мыльного налета, который может забить водопроводную систему вашей стиральной машины", - предупредил Варела.

В то же время эксперты согласились, что большинство людей ошибаются, используя много моющего средства, а не мало.

"Большинство людей ориентируются на то, сколько они используют, что приводит к тому, что они используют слишком много. Вместо этого обозначайте на крышке колпачка для стирального порошка разное количество средства - так вы точно будете знать, сколько его расходуете", - рекомендует О'Коннор.

Другие советы по стирке

Ранее эксперт рассказала, как и сколько раз в неделю надо стирать постельное белье. По ее словам, важно знать, с каким типом ткани вы работаете. Эта информация обычно указана на ярлычке с данными по уходу.

Также стало известно, как правильно дезинфицировать одежду из секонд-хендов. Эксперт по стирке назвал три способа для этого дела.

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