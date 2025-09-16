Если вы сделаете так, то больше не сможете иначе.

Яичница — классика завтрака и отличный источник белка, который дает всё необходимое, чтобы бодро начать день. Но есть одна добавка во время готовки, которая способна сделать вкус яиц бесконечно лучше — и она может вас удивить.

Хотя яйца и сами по себе очень вкусны в традиционном исполнении, почему бы не поэкспериментировать, расширить вкусовую палитру и немного побаловать рецепторы? Автор кулинарных книг и колумнистка The New York Times Мелисса Кларк в своей книге Dinner: Changing the Game называет добавление свежих трав на сковороду "гениальным" кулинарным лайфхаком, пишет Express.

Для начала, когда масло достаточно раскалилось, посыпьте в сковороду свежие травы, а затем сразу разбейте яйца прямо сверху. Травы не только наполнят масло ароматом, но и станут хрустящими, добавив яичнице ту самую идеальную текстуру.

Кларк отмечает, что особенно хорошо подходит свежая шалфей, а другие кулинары выбирают, например, петрушку, которая придает яйцам невероятно свежий вкус.

Часто также используют кинзу, базилик, эстрагон, розмарин и орегано — главное, не забудьте убрать травы перед подачей, ведь сами по себе они вряд ли будут аппетитны.

Другие интересные способы приготовления яиц

