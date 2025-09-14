Нежнейшая яичница-болтунья готовится легко, для этого нужен тайный ингредиент от знаменитого шефа.

С наступлением холодов меняются и наши пищевые привычки, и тёплый сытный завтрак является отличным вариантом для начала дня, когда за окном становится всё прохладнее. При этом кремовые яичницы-болтуньи на деле часто оказываются сложнее, чем кажется. Если попробовать блюдо в ресторане, а потом постараться сделать его дома — иногда выходит удачно, иногда не очень.

Теперь же появился безошибочный способ добиться самых нежных и кремовых яиц прямо у себя на кухне — для этого понадобится секретный ингредиент от Гордона Рамзи, который был наконец-то раскрыт, пишет Express.

Вам понадобится всего пять ингредиентов: 6 холодных яиц, 15 г сливочного масла, соль и перец, немного сметаны (crème fraîche) и свежий лук-резанец. Именно так готовит свою кремовую яичницу-болтунью знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи.

Как готовить болтунью

Способ приготовления яичницы-болтуньи у Рамзи быстрый и простой. Сначала разбейте шесть холодных яиц в глубокую кастрюлю и добавьте сливочное масло. Шеф даёт совет "для небольших порций": использовать соотношение 2 яйца на 1 часть масла. Когда яйца и масло окажутся в кастрюле, поставьте её на сильный огонь.

Дальше нужно непрерывно помешивать силиконовой лопаткой (но не взбивать венчиком!) и обязательно соскребать со дна всё, что схватывается в процессе готовки. Через 30 секунд снимите кастрюлю с огня, продолжайте помешивать около 10 секунд, затем снова поставьте на огонь. Повторяйте так в течение 3 минут. В самом конце слегка приправьте яйца солью и чёрным перцем. Для ещё более нежной текстуры добавьте 1 чайную ложку сметаны (crème fraîche). Подавать можно с тостом, посыпав сверху нарезанным луком-резанцем. Приятного аппетита!

Другие интересные рецепты приготовления яичницы

Ранее УНИАН сообщал, на чем пожарить идеальную яичницу, по мнению нескольких шеф-поваров. Большинство поваров сходятся во мнении, что для правильной жарки яиц нужен определенный вид жира, который предотвращает прилипание продукта к поверхности сковороды. Также важно и то, чтобы вкус блюда не менялся в сторону худшего.

Кроме того, мы рассказывали о другом рецепте болтуньи, но уже по-французски. Она томится на очень слабом огне и постоянно помешивается, пока не станет кремовой, словно заварной крем.

