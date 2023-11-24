Если совет "отказаться от спиртного" для вас совсем не вариант, есть и другие – менее радикальные.

Прошлой ночью вы слишком много выпили и теперь страдаете от утреннего похмелья? То, что вчера казалось забавным, теперь заставляет ваши руки дрожать, а голову болеть, не говоря уже о других неприятных симптомах, таких как тошнота и невыносимая жажда.

Если это не первый ваш опыт употребления спиртного, вы наверняка знаете базовые рекомендации по тому, как минимизировать утренние симптомы. Но есть некоторые тонкости, о которых большинство людей не слышали. CNN поговорил с учеными, которые точно знают, как облегчить похмелье.

Пейте на полный желудок

Да, это база, которая известна даже вашей кошке. Но есть нюанс. Традиционно люди заедают выпитое, а надо делать наоборот – выпивать, когда желудок уже полон. Ну, и дальше тоже закусывать.

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Как объяснил доктор Роберт Свифт, профессор психиатрии и человеческого поведения в Медицинской школе Уоррена Альперта Университета Брауна в Род-Айленде, большая часть алкоголя всасывается не в желудке, а в кишечном тракте, который находится немного дальше.

"Если кто-то выпивает натощак, весь этот чистый алкоголь не разбавляется в желудке и очень быстро попадает в кишечник. Однако, если в желудке есть пища, есть желудочные соки и ферменты, которые смешивают пищу и алкоголь, то только небольшое количество потребляемого [сразу] попадает в кишечник. Вместо этого алкоголь разбавляется в желудке, и в единицу времени всасывается лишь небольшое количество алкоголя", – пояснил он.

Пейте много воды

Конечно все знают, что алкоголь стимулирует выведение воды из организма. А именно обезвоживание является одним из тех симптомов похмелья. Однако пить воду надо не только после банкета, но и во время него, отмечают специалисты.

Доктор Свифт уверяет, что здесь действует тот же принцип, что и в случае с едой.

"Если алкоголь смешивается с жидкостью, он разбавляется, поэтому, когда он попадает в кишечник, это не так раздражает его. У вас меньше шансов получить воспаление кишечника или воспаление слизистой оболочки желудка", – говорит он.

Чем меньше примесей в напитке, тем лучше

Перечень различных примесей и химических веществ, добавленных в напиток производителем для аромата и вкуса, порой выглядит как список запасов на промышленном химкомбинате. И хотя все эти вещества содержатся в напитке в небольших нетоксичных количествах, все они тоже вносят свой вклад в итоговое состояние похмелья.

Согласно исследованиям, темное пиво и крепкие ароматизированные алкогольные напитки содержат больше таких веществ, чем прозрачные напитки. Например, в бурбоне примерно в 37 раз больше таких веществ, чем в обычной водке.

Химические консерванты, называемые сульфитами, являются естественным побочным продуктом брожения в небольших количествах. Однако многие производители пива и вина добавляют сульфиты в свои продукты, чтобы продлить срок хранения.

Сладкие и белые вина, как правило, содержат больше сульфитов, чем красные, но красные вина содержат больше танинов, которые представляют собой горькие или терпкие соединения, содержащиеся в кожуре и косточках винограда. Как сульфиты, так и дубильные вещества могут вызывать аллергические реакции у чувствительных людей.

В результате ограничение потребления легким пивом, прозрачными спиртными напитками и белым вином может помочь избежать похмелья.

Как побороть похмелье

Единственный надежный способ избежать похмелья - не употреблять спиртное. Но для большинства этот вариант даже не рассматривается. Поэтому стоит знать и базовые способы преодоления похмелья.

Мы знаем, что алкоголь обезвоживает организм, поэтому головная боль и другие симптомы похмелья могут быть частично вызваны сужением кровеносных сосудов и потерей электролитов, необходимых организму минералов, таких как натрий, кальций и калий.

А если вы являетесь заядлым кофеманом, то отказавшись от традиционной чашки кофе в похмельное утро, вы добавите к своим симптомам еще и синдром "отмены кофеина", что является легким подобием наркотической "ломки". Поэтому врачи советуют выпить немного кофе на утро, если это привычный для вас напиток. Если облегчение не приходит, больше не пейте.

Но первоочередным шагом должна быть компенсация потерянной жидкости. Выпейте побольше обычной воды или спортивный напиток, содержащий дополнительные электролиты.

И хотя большая часть алкоголя перерабатывается печенью, небольшое количество выходит из организма в неизмененном виде через пот, мочу и дыхание. Поэтому стоит ускорить этот процесс, в чем поможет умеренная физическая активность.

Другие интересные материалы об алкоголе

Как писал УНИАН, недавние исследования показали, что миф о "пользе" от регулярного употребления небольшого количества вина, о котором говорят некоторые медики, в кое-чем является обманчивым.

Также мы рассказывали, что происходит с организмом при употреблении алкоголя в жару. Врач развеял некоторые популярные мифы и подробно описал все риски, которым подвергается человек, распивая спиртное на солнце.

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