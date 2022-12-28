Какую закуску взять к алкоголю, а какими продуктами лучше не закусывать вообще - узнайте в материале УНИАН.

Новый год 2023 - праздник, во время которого украинцы накрывают пышные столы и собираются вместе с родными и близкими. Такие застолья всегда сопровождаются распитием спиртных напитков - крепких и не очень.

УНИАН расскажет, чем закусывать коньяк, чтобы не опьянеть, а также как нейтрализовать пагубное влияние другого алкоголя с помощью доступных продуктов.

Ранее мы говорили о том, как убрать похмелье с утра.

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Чем закусывать водку - советы

Прохладная прозрачная водка - один из самых популярных напитков на многих праздничных столах. Для того, чтобы после ее употребления не было мучительно больно, выбирайте правильные закуски:

сало и мясные нарезки;

слабосоленая рыба;

холодец, заливной язык;

квашеная капуста.

Если вы любите "выпить по пятьдесят" под сытное первое блюдо и не знаете, чем лучше закусывать водку в таком случае, то лучшего варианта, чем солянка, вам не найти - именно она поможет дегустатору не опьянеть и не выйти из игры раньше времени.

Ранее УНИАН рассказывал, можно ли хранить водку в морозилке или холодильнике дома.

Чем закусывать вино - рекомендации

Вино - напиток, который выбирают для себя, в основном, женщины. Все благодаря его тонким вкусу и аромату, а также отсутствию большого количества спиртов в составе. Если соблюдать норму и не перебарщивать, то от вина вам плохо не будет - особенно при адекватном выборе закуски. К наиболее удачным вариантам относятся:

говядина на гриле;

сыр;

фрукты;

рыба и морепродукты;

курица.

Несмотря на правило "Белое - к рыбе, красное - к мясу", выбирать закуску для вина не так просто, как кажется. Для того, чтобы не промахнуться, пользуйтесь принципом - чем более ярко выражен вкус блюда, тем проще должно быть вино и наоборот.

Чем закусывать коньяк - варианты

Начнем с того, что опытные дегустаторы вообще не советуют закусывать коньяк. Хороший напиток не нуждается ни в чем другом, а если алкоголь плохого качества, то никакая закуска ему не поможет. Тем не менее, есть что-то нужно, поэтому выбирайте:

нежирное мясо;

твердый сыр;

темный шоколад;

тарталетки с икрой или паштетом;

фрукты.

Некоторые люди привыкли заедать коньяк лимоном - это весьма плохая идея. Во-первых, потому что кислый фрукт полностью перекрывает вкус коньяка. Во-вторых, если вам такой результат и нужен, то зачем вы пьете такой алкоголь?

Чем закусывать виски - список продуктов

Виски - благородный напиток, которым можно побаловать себя не только в Новый год, но и на любой другой праздник. Для того, чтобы вовсю насладиться удивительным букетом чудодейственного зелья и не пожалеть о его покупке, сочетайте его с такими продуктами:

морепродукты и грибы;

слабосоленая рыба;

мясные стейки или ветчина;

сыр.

Также к виски отлично подойдут и фрукты, только не кислые, поэтому воздержитесь от покупки мандаринов, апельсинов и лимонов. Лучше всего закусывать такой алкоголь грушей, виноградом и яблоками.

Чем нельзя закусывать водку и другие спиртные напитки - перечень

Существует несколько продуктов, которыми лучше не закусывать никакой алкоголь. В списке запрещенных лакомств оказались:

пирожные с кремом - организм будет их переваривать в первую очередь, не успевая противостоять спиртам;

- организм будет их переваривать в первую очередь, не успевая противостоять спиртам; шоколад - в сочетании со спиртом негативно влияет на поджелудочную;

- в сочетании со спиртом негативно влияет на поджелудочную; свежие помидоры - кислоты в сочетании со спиртами спровоцируют вздутие живота или несварение желудка;

- кислоты в сочетании со спиртами спровоцируют вздутие живота или несварение желудка; жирное мясо - увеличивается нагрузка на печень и поджелудочную.

Кстати, несмотря на всеобщее заблуждение, закусывать водку солеными огурцами категорически запрещено. Соленья дают дополнительную нагрузку на организм вместе со спиртом, из-за этого в итоге человек получает боли в желудке и сильное похмелье.

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