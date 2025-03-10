Эти фразы могут казаться безобидными, однако серьезно влияют на ваши отношения.

Ежедневно люди говорят или умалчивают много вещей, которые формируют их отношения с любимыми. Обычно большинство негативных слов звучит из наших уст случайно, однако они могут обидеть человека, из-за чего медленно разрушается доверие. Поэтому американский психолог Марк Треверс поделился с Forbes четырьмя фразами, которые могут положить конец отношениям.

"Для построения внимательного общения нужна практика, но хорошим началом может стать избегание этих четырех фраз. Они могут казаться безобидными, но со временем могут нанести вред, который трудно исправить", - говорит специалист.

"Перестань быть таким чувствительным/чувствительной"

По словам Треверса, эта фраза не только отвергает эмоции, а говорит вашему партнеру, что его чувства неправильные или преувеличенные, в результате чего в будущем он может их подавлять. Со временем доверие между партнерами будет ослабляться, создавая большую дистанцию в отношениях.

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В частности, исследование 2022 года свидетельствует о том, что чувство безопасности является основной биологической потребностью. Психолог подчеркнул, что когда кто-то испытывает эмоциональное отторжение, то его нервная система может видеть это как угрозу.

"Это происходит потому, что мозг интерпретирует отторжение - или даже страх отторжения - как потенциальный риск для отношений, активируя механизмы выживания, а не связи. Зато когда человек чувствует эмоциональное одобрение, его нервная система остаётся уравновешенной и открытой для связи, укрепляя доверие и близость", - объяснил Треверс.

Поэтому специалист в таких случаях советует говорить:

"Я вижу, что это действительно важно для тебя. Можешь ли ты помочь мне понять, почему?"

"Я не знал, что это так тебя задело. Я хочу услышать больше".

"Я в норме" (когда вы не в норме)

Обычно люди вместо того, чтобы поделиться тем, что их беспокоит, отводят взгляд и уверяют своих партнеров, что с ними все хорошо. Однако вы же понимаете, что это неправда и ваш любимый человек также это видит.

"Исследование, опубликованное в феврале 2025 года в "Журнале психологии", показало, что подавление эмоций в романтических отношениях связано с более низким уровнем удовлетворенности отношениями, что, в свою очередь, увеличивает одиночество. Исследование также показало, что женщины испытывают еще большую эмоциональную дистанцию, когда подавляют негативные эмоции, что делает их более уязвимыми к неудовлетворенности и изоляции", - добавил психолог.

В то же время вместо этого эксперт советует использовать такие слова:

"Я плохо себя чувствую, но мне нужно время, чтобы разобраться с этим".

"Меня что-то беспокоит, но я не знаю, как об этом сказать".

"Делай, что хочешь, мне все равно"

По словам психолога, эта фраза является не просто пренебрежительной, но и сигнализирует о намеренном эмоциональном отстранении.

В частности, в исследовании 2022 года ученые определили два типа отстранения во время конфликтов:

Активный уход - это намеренное эмоциональное отстранение или прекращение общения.

Пассивная неподвижность означает, что вы чувствуете себя эмоционально "застрявшим или парализованным, неспособным конструктивно реагировать".

По словам исследователей, активный уход тесно связан со снижением удовлетворенности отношениями.

"Фразы вроде "Делай, что хочешь, мне всё равно" являются примерами активного ухода - они сигнализируют о целенаправленном эмоциональном дистанцировании, которое может спровоцировать разочарование вашего партнёра, ещё больше углубляя эмоциональный разрыв", - объяснил психолог.

Вот что можно сказать вместо этой фразы:

"Я сейчас чувствую себя перегруженным - давайте сделаем паузу и вернёмся к этому позже".

"Мне нужна минута, чтобы очистить голову, прежде чем мы продолжим".

"Ты всегда" или "Ты никогда"

Вместо того, чтобы решить конкретную ситуацию, вы обвиняете своего партнера в том, что он все делает не так.

"Фразы "Ты всегда" или "Ты никогда" обостряют принудительный конфликт, поскольку они передают обвинения и враждебность, неизбежно провоцируя защитные реакции, а не продуктивный диалог", - подчеркнул Треверс.

В то же время попробуйте перефразировать свои слова, чтобы это не оскорбляло вашего любимого человека таким образом:

"Я чувствую, что меня не услышали, когда это происходит - мы могли бы поговорить об этом?"

"Я замечаю закономерность, которая причиняет мне боль; можем ли мы разобраться с этим вместе?"

Другие советы психолога

Ранее психолог назвал три признака "принудительного контроля" в отношениях. По его словам, речь идет об изоляции партнера от других людей, ограничении вашей свободы передвижения, а также контроле над вашим здоровьем и телом.

Кроме того, психолог объяснил, как распознать выгорание. Он отметил, что при выгорании исчезает привычное чувство удовлетворённости выполненной задачей, остаётся лишь противоречивое желание достигать большего и одновременно ничего не делать.

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