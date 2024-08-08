Эксперты по мясу поделились четырьмя ключевыми ошибками, которые следует учитывать, чтобы блюда всегда были "вкусными". Если придерживаться этих правил, мясо всегда будет мягким и нежным.
Как пишет Express, первая ошибка - не давать мясу отдыхать до и после приготовления. Эксперты рекомендуют "всегда" оставлять его полежать от 15 до 20 минут до и после приготовления.
Это особенно важно для курицы, стейков, баранины или свинины. Отдых помогает сохранить все вкусные соки в мясе, сохраняя его влажным и вкусным.
Ошибкой будет также готовить на холодной сковородке. Это может привести к тому, что мясо прилипнет и не прожарится должным образом.
Если вы хотите красивой румяной корочки, обязательно предварительно разогрейте сковороду или духовку, чтобы зафиксировать все необходимые вкусы и соки.
"Также воздержитесь от соблазна переполнить сковороду, что может привести к неравномерному приготовлению. Дайте своей еде достаточно места и обеспечьте равномерное распределение тепла", - советуют эксперты.
Не стоит также готовить мясо при неправильной температуре. Если она будет слишком высокой, это может привести к переваренному, жесткому и сухому мясу, которому не хватает влаги и вкуса.
Для нежирного мяса, такого как говядина и индейка, переваривание может уменьшить содержание жира, необходимого для того, чтобы оно оставалось сочным и мягким.
"С другой стороны, приготовление при слишком низкой температуре может привести к недоваренному и несъедобному мясу, что особенно касается домашней птицы, например курицы", - отмечают эксперты.
Они советуют использовать термометр, чтобы контролировать температуру внутри мяса.
Также блюдо пострадает, если вы не добавили достаточно приправы. Эксперты говорят, что главное - найти правильный баланс, чтобы усилить естественный вкус мяса. Они рекомендуют посыпать все мясо солью и перцем перед приготовлением, но некоторые особенно хорошо сочетаются с определенными приправами.
Сюда входит говядина с чесноком, розмарином, тимьяном и луком, тогда как курица хорошо работает с лимоном, базиликом и петрушкой.
Свинина прекрасно сочетается с шалфеем, тимьяном, чесноком и горчицей, тогда как баранина прекрасно сочетается с розмарином, мятой, чесноком, тмином и кориандром.
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