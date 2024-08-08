В частности, нужно удачно подбирать приправы для каждого вида мяса.

Эксперты по мясу поделились четырьмя ключевыми ошибками, которые следует учитывать, чтобы блюда всегда были "вкусными". Если придерживаться этих правил, мясо всегда будет мягким и нежным.

Как пишет Express, первая ошибка - не давать мясу отдыхать до и после приготовления. Эксперты рекомендуют "всегда" оставлять его полежать от 15 до 20 минут до и после приготовления.

Это особенно важно для курицы, стейков, баранины или свинины. Отдых помогает сохранить все вкусные соки в мясе, сохраняя его влажным и вкусным.

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Ошибкой будет также готовить на холодной сковородке. Это может привести к тому, что мясо прилипнет и не прожарится должным образом.

Если вы хотите красивой румяной корочки, обязательно предварительно разогрейте сковороду или духовку, чтобы зафиксировать все необходимые вкусы и соки.

"Также воздержитесь от соблазна переполнить сковороду, что может привести к неравномерному приготовлению. Дайте своей еде достаточно места и обеспечьте равномерное распределение тепла", - советуют эксперты.

Не стоит также готовить мясо при неправильной температуре. Если она будет слишком высокой, это может привести к переваренному, жесткому и сухому мясу, которому не хватает влаги и вкуса.

Для нежирного мяса, такого как говядина и индейка, переваривание может уменьшить содержание жира, необходимого для того, чтобы оно оставалось сочным и мягким.

"С другой стороны, приготовление при слишком низкой температуре может привести к недоваренному и несъедобному мясу, что особенно касается домашней птицы, например курицы", - отмечают эксперты.

Они советуют использовать термометр, чтобы контролировать температуру внутри мяса.

Также блюдо пострадает, если вы не добавили достаточно приправы. Эксперты говорят, что главное - найти правильный баланс, чтобы усилить естественный вкус мяса. Они рекомендуют посыпать все мясо солью и перцем перед приготовлением, но некоторые особенно хорошо сочетаются с определенными приправами.

Сюда входит говядина с чесноком, розмарином, тимьяном и луком, тогда как курица хорошо работает с лимоном, базиликом и петрушкой.

Свинина прекрасно сочетается с шалфеем, тимьяном, чесноком и горчицей, тогда как баранина прекрасно сочетается с розмарином, мятой, чесноком, тмином и кориандром.

Советы относительно мяса

Ранее УНИАН сообщал, что произойдет с вашим телом, если вы будете есть красное мясо каждый день.

Курятина - один из самых популярных источников белка во всем мире. Благодаря своей универсальности куриное мясо легко включается в рацион разнообразными блюдами.

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